Cine sunt şi ce pregătire profesională au noii miniştri

Cine sunt și ce pregătire profesională au noii miniștri

Viceprim-ministru și ministru al Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - Costin Grigore Borc are 50 ani și, din 2013, este director general al filialei din România a Lafarge Ciment, ocupând înainte aceeași funcție la reprezentanța din Serbia a companiei. În perioada 1991 - 1994, Grigore Borc a fost asistent special al președintelui PNȚCD, Corneliu Coposu El a fost șeful cancelariei lui Radu Vasile, prim-ministru al României în mandatul lui Emil Constantinescu. Așa cum reiese din CV-ul său, Costin Grigore Borc este licențiat al Universtității Politehnica din București, în Inginerie Energetică (1989), obținând ulterior o diplomă de master și doctoratul la Universitatea din Wiscounsin Madison (1997 și 2001).Viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Vasile Dâncu are 54 de ani și se va ocupa de portofoliul Dezvoltării și Administrației, dar va ocupa și funcția de vicepremier. A fost ministru al Informațiilor Publice în guvernul Năstase. Este președintele casei de sondare IRES, profesor de sociologie la Babeș-Bolyai, profesor la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” a SRI, și predă și la Școala Politică organizată de UNPR. A fost director al Revistei de Cultură „Tribuna” și editor șef al publicației „Transylvanian Review”.Ministerul Afacerilor Externe - Lazăr Comănescu s-a născut în 1949, în județul Vâlcea. A absolvit cursurile Facultății de Comerț Exterior din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București (1972). A urmat "Cursul de civilizație și limba franceză contemporană" de la Paris - Sorbonne (1973). În anul 1982, a obținut titlul de doctor în relații economice internaționale la ASE București. A ocupat mai multe funcții diplomatice, printre care cea de ambasador la Berlin, șef al Misiunii României pe lângă NATO și UE (1998-2001), ambasador extraordinar și plenipotențiar, șeful Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană (2001-2007) și ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României pe lângă Uniunea Europeană (2007-2008). La 14 aprilie 2008, Lazăr Comănescu a fost numit, prin decret, în funcția de ministru al Afacerilor Externe (15 apr. — 22 dec. 2008), în Guvernul Tăriceanu, fiind învestit în funcție a doua zi. În februarie 2015, a fost numit consilier prezidențial, șeful Departamentului de Politică Externă.Ministerul Afacerilor Interne - Petre Tobă are 51 de ani. A fost inspectorul general al Poliție Române, funcție cu rang de secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne. A intrat în Poliție în anul 1990, imediat după Revoluție, iar din 2012 este șeful Poliției Române.Ministerul Apărării Naționale - Mihnea Ioan Motoc s-a născut la 11 noiembrie 1966, în București. A absolvit Facultatea de Drept, în cadrul Universității București, în 1989. A urmat studii post-universitare în Drept Internațional Public și Privat la Facultatea de Drept, Universitatea din Nisa (1990-1991) și are un master în Drept Internațional Public și Comparativ, Facultatea de Drept, Universitatea George Washington din Washington D.C. (1991-1992). A fost magistrat stagiar și magistrat în București (1989-1991). În cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a deținut mai multe funcții: diplomat, Departamentul Drepturile Omului și Departamentul Drept Internațional și Tratate (1991-1994); director adjunct al Departamentului Drepturile Omului (1994-1996); director, șef al Departamentului Uniunea Europeană (1996-1997) și director general, șef al Departamentului European și Euro-Atlantic (1997-1999). A fost ambasador al României în Regatul Țărilor de Jos și Reprezentant Permanent al României pe lângă Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), în perioada 1999-2001. A fost reprezentant al României în Consiliul de Securitate al ONU (2004-2005), ambasador extraordinar și plenipotențiar, Reprezentant Permanent al României pe lângă ONU — New York (2003-2008). A deținut funcția de Șef al Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE (mart. 2008 — aug. 2015).Ministerul Finanțelor Publice - Anca Dana Dragu Paliu s-a născut la 3 mai 1972. Este economist în cadrul Directoratului general de economie și finanțe al Comisiei Europene, din 2013. A urmat cursurile Facultății de Finanțe-Bănci, în cadrul Academiei de Studii Economice din București (1991-1996) și pe cele ale Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București, urmând un master în Politici Publice și Instituții Europene (2005-2007). A mai urmat cursuri avansate de economie și afaceri internaționale la Universitatea George Washington, Washington D.C., SUA (1999-2000). A obținut titlul de doctor în finanțe la Academia de Studii Economice din București (2010). A fost economist în cadrul Băncii Naționale a României (1996-2001) și șef în cadrul biroului Fondului Monetar Internațional de la București (2001-2013).Ministerul Justiției - Raluca Alexandra Prună, înalt funcționar în cadrul Comisiei Europene este licențiată în Drept și Filosofie și are un master în Științe Politice, împreună cu diferite alte burse la două universități din Budapesta.Raluca Prună este coordonator de programe pentru justiție și afaceri internaționale la Delegația Comisiei Europene la București. A fost jurist lingvist în cadrul serviciului juridic al Consiliului Uniunii Europene și este expert în Ministerul Justiției.Ministerul Fondurilor Europene - Aura Carmen Răducu s-a născut la 9 martie 1956. A absolvit studii universitare de chimie industrială (1980). A deținut funcțiile de Programme Manager — Unit Romania, Directoratul General pentru Politică Regională, Comisia Europeană (CE), și de Principal Manager, EU Programme în cadrul Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), coordonând planurile de mobilitate urbană durabilă (PMUD) pentru București, Ilfov și polii de creștere.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Achim Irimescu este doctor în economie agrară la ASE București și licențiat al Facultății de Tehnologie a Construcțiilor de Mașini din Politehnică. A fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii în perioada 2012-2014, iar în prezent ocupă o funcție de ministru-consilier în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE, șef secție Agricultura și reprezentant al României în Comitetul Special Agricol. Irimescu a mai activat la Institutul de cercetări științifice și inginerie tehnologică pentru mașini și utilaje agricole (1985-1990) și la întreprinderea de utilaj chimic și forjă, Rm. Vâlcea (august 1983 - decembrie 1985).Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Claudia Ana Moarcăș are 48 de ani, este căsătorită și este profesor doctor universitar. specializată în dreptul muncii, a fost adjunct al Avocatului Poporului și director general în Ministerul de Externe. Claudia-Ana Moarcăș a fost și adjunct al Avocatului Poporului, în perioada 2001-2002, când Avocatul Poporului era Ion Muraru. În 2001, Claudia-Ana Moarcăș a fost secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Externe și director general al Departamentului de afaceri juridice în MAE, tot în 2001.Ministrul Energiei - Victor Vlad Grigorescu are 39 de ani a absolvit Facultatea de Drept, din cadrul Universității București. A obținut o specializare la Joint Vienna Institute în proceduri de soluționare a diferendelor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. A fost director de dezvoltare pentru o firmă de comerț cu produse textile și alte produse industriale. Din 2004, a ocupat poziția de expert UE în cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, Departamentul de Comerț Exterior. A fost reprezentant al României în ''Comitetul 133'', ca invitat (2006), iar apoi ca membru cu drepturi depline, după 1 ianuarie 2007.Ministerul Transporturilor - Marian Dan Costescu s-a născut la 23 februarie 1969. A absolvit Universitatea Politehnica București (1993). În cadrul Registrului Feroviar Român, a fost șef departament Optimizarea Sistemelor (1993-1996) și șef laborator Dinamica Rulării (1996-1997). A reprezentat CFR în Comitetul Director B12, din cadrul European Railway Research Institute, Olanda (1995-2001). Director executiv al Autorității Feroviare Române (1998-2000), director fondator al Centrului de testare și cercetare feroviară (2001-2003) și director Afaceri Internaționale în compania Karsdorfer Eisenbahn GmbH (2002-2004), președinte al Consiliului de Administrație și director general al companiei Romvag SA (2002-2004), director general al Sistematic Engineering (2004-2015). A preluat funcția de director general al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, la 2 martie 2015.Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Cristiana Pașca Palmer a absolvit Facultatea de Științe Naturale din cadrul Universității București, în 1996. A urmat, apoi, un master de Știință, Sisteme Ecologice și Management al Capitalul Natural, în cadrul aceleiași universități (1996-1997). Ministrul propus al Mediului și-a continuat studiile în străinătate, absolvind un master în Administrație Publică la Universitatea Harvard — Kennedy School of Government. Cristiana Pașca Palmer este autoarea volumelor ''Romania Redux as viewed from Harvard'' și ''Caves Beyond Time''. Până ieri, Cristiana Pașca Palmer a fost șef al unității de mediu din cadrul Comisiei Europene /CE/.Ministerul Sănătății - Patriciu Achimaș-Cadariu are 39 de ani și era directorul Institutului Oncologic "Prof. Dr. I Chiricuță" din Cluj-Napoca. În paralel cu activitatea sa medicală, acesta a urmat și o carieră academică, devenind asistent universitar în 2004 și lector universitar în 2010. De asemenea, a predat, prin programul Erasmus, în 2009 și 2010, la Charité — Universitätsmedizin, cel mai mare spital universitar din Berlin, asociat cu Universitatea Humboldt și Freie Universität Berlin.Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice - Adrian Curaj, noul ministru desemnat al Educației, este născut la 14 octombrie 1958 în București. Este profesor la catedra Managementul Cercetării și Director al Centrului de Management Strategic și Asigurarea Calității în Învățământul Superior la Universitatea Politehnică din București precum și șeful Catedrei UNESCO pentru Politici în Știința și Inovare la Școala Națională de Studii Politice și Administrație Publică – SNSPA. În calitate de consultant al Băncii Mondiale, UNESCO, UNIDO, ETF (European Training Foundation) și Comisei Europene pentru educație terțiară, politici în știință și inovare, Adrian Curaj a coordonat numeroase proiecte de cercetare și a publicat articole științifice și cărți. Două dintre invențiile la care este co-autor au luat medalii de aur la Salonul de Invenții de la Geneva, în 2009 și 2013.Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională - Marius-Raul Bostan este licențiat în matematică și absolvent de cursuri postuniversitare de management în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. De asemenea, ministrul propus pentru portofoliul Societății Informaționale a urmat cursuri de specializare în Anglia și Italia, Germania și Olanda. Bostan are o vastă experiență în domeniul administrației publice locale și centrale, managementului serviciilor publice și atragerii de finanțări destinate investițiilor în infrastructură. Acesta a colaborat la implementarea unor proiecte ale Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Băncii Mondiale și ale Comisiei Europene, pentru administrația publică locală. Totodată, a fost organizator al primei Conferințe Internaționale de Descentralizare Fiscală din România. A lucrat cu experții americani ai Research Triangle Institute, în cadrul operațiunilor de emitere de obligațiuni municipale. De asemenea, a lucrat la majoritatea emisiunilor de obligațiuni din România.Ministerul Culturii - Vlad Alexandrescu este nascut în 1965. În prezent, Vlad Alexandrescu este profesor doctor habilitat în cadrul Departamentului de Limba și Literatura Franceză, Universitatea București, având ca domenii de competență: Istoria ideilor (sec. XVI-XVIII), Literatură franceză, Pragmatică și filosofia limbajului, Hermeneutică. În perioada 2006-2011, a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Marele Ducat de Luxemburg. A beneficiat de o serie de burse de cercetare, fiind: doctorand la ''Centre de recherches sur les arts et le langage'', Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (1991-1995), bursier al Colegiului ''Noua Europă'', București (1995-1996); bursier ''Relink'' al Colegiului ''Noua Europă'', București (1998-2001); Mellon fellowship, The Warburg Institute, Londra (2005).Ministerul Tineretului și Sportului - Elisabeta Lipă este cea mai medaliată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice, deținând un palmares impresionant care include opt medalii, dintre care cinci de aur, două de argint și una de bronz. În anul 2004, la Atena, a devenit prima femeie din istorie care a participat la șase ediții ale Jocurilor Olimpice. Declarată cea mai bună canotoare a secolului al XX-lea de către Federația Internațională de Canotaj, Lipă a fost decorată de președintele Traian Băsescu cu Meritul Sportiv clasa I pentru performanțele obținute de-a lungul timpului. În vârstă de 51 de ani, Elisabeta Lipă conducea Federația Română de Canotaj și ocupă funcția de vicepreședinte și membru în Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Președinte al Clubului Sportiv Dinamo, ea a fost înaintată, la 1 decembrie 2004, la gradul de chestor de poliție, echivalent cu cel de general.Ministrul delegat pentru Consultare Publica si Dialog Social - Victoria-Violeta Alexandru, în vârstă de 40 de ani, a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității București. Până ieir a fost director al ONG-ului Institutul pentru Politici Publice (IPP).Ministrul delegat pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni - Dan Stoenescu s-a născut în 1980, la Constanța. A absolvit Austin College din Texas, cu o diplomă de licență în Studii Internaționale (2003) și, în 2005, a obținut o diplomă de master în Globalizare și Dezvoltare de la Universitatea Warwick. A urmat diverse cursuri post-universitare și are un doctorat în Științe politice. A predat cursuri la Universitatea din București și la Institutul Diplomatic Român. De asemenea, Stoenescu a scris mai multe cărți, eseuri și articole despre Lumea Arabă și Orientul Mijlociu.Departamentul pentru Relația cu Parlamentul - Ciprian Bucur a ocupat până mai ieri funcția de șef serviciu la Comisia juridică, de disciplină și imunități. Este președintele Institutului pentru Evaluare și Cercetare Sociologică și vicepreședintele Asociației Internaționale de Drept Civil. El este absolvent al Facultății de Drept a Universității din București și membru al Uniunii Naționale a Juriștilor din România, Asociației Române de Științe Penale și Societății Cultural Patriotice “Avram Iancu”.