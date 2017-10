Cine sunt oamenii cu care PDL vrea să câştige judeţul Constanţa

6

Sa cunoastem candidatii!

Putem vedea si noi un CV al lui Chiru sau Palaz, sa stim si noi cu cine votam? Am auzit de gene de barmani, vile, talente de cantaret de muzica populara, etc, dar nu stim ce-i recomanda sa conduca un oras / judet bogat. Nu de alta dar de Raducu si Nicusor ne-a cam luat greata, dar nu vrem sa cadem din lac in put!