Cine se va afla pe lista lui Făgădău?

Confirm pozitia cetateanului pagubit de PSD

Da, este real faptul ca cei condamnati in Dosarul Vectra au fost protejati de catre Mazare si Fagadau, laolalta de ceilalti membri PSD si in frunte cu senatorul Moga Nicolae si fostul prefect al judetului Constanta Brailoiu Tit. Moga Nicolae, este nasul de cununie al inculpatului Rosu Adrian. Teapa VECTRA nu s-ar fi realizat fara concursul si protectia conducerii la varf aPrimariei Municipiului Constanta , si al conducerii oranizatiei PSD. Aceste aspect au fost confirmate de catre Nicusor Constantinescu, si tacit de catre parlamentarii interpelati sa intervina sub o forma, extrajudiciara, in rezolvarea amiabiala a conflictului dintre pagubitii Vectra si grupul Vectra. O parte din banii pagubitilor au luat drumul organizatiei PSD Constanta, imlicit si direct catre Brailou si Pastaie.Ca o justificare, va rugam sa va intrebati cum de au putut sa incepa lucrari de contructii fara a avea autorizatii de construire cei de la Vectra????Poate cineva din Mun. Constanta sa ridice un gard fara a avea autorizatie, si sa nu fie imediat verificat de catre repreznetantii Primariei??!!! Nu, nmai cei care sunt protejati pot face acest lucru nestingheriti. Inclusiv FAGADAU, a fost interpelat sa aplaneze conflictul Vectra, si stie exact cum au s-au derulat ingineriile Vectra. Prin urmare, daca nici acest exemplu pur si evident, Vectra,pe langa toate celelalte pe care le stiti si le resimtiti in urma coruptiei din Mun Constanta, nu va sunt suficiente, este numai problema dvs in a hotara in sensul de a-i vota pe PSD-isti.Cum va astentei asa va veti adihni. Sa speram ca prima strofa din Imnul Romaniei incepe sa dea rezultate:DESTEAPTA-TE ROMANE.......