Cine se luptă pentru Primăria Ciobanu

Bătălia electorală pentru admi-nistrația locală Ciobanu se anunță una cu scântei, asta din cauza faptului că cel puțin patru persoane s-au lansat în cursa pentru scaunul de primar. Dintre acestea, două consideră că au șanse enorme de câștig. Primul este primarul în funcție, Ioan Suciu, care spune că oamenii îi cunosc realizările și are o echipă foarte bună cu care își va desfășura, în mod cert, activitatea și în perioada 2012-2016. Cel de-al doilea este președintele PDL Ciobanu, Tudorel Gurgu, care afirmă că are de partea lui peste 70% din electorat și-l acuză pe Suciu că n-a făcut mai nimic în cei patru ani petrecuți la primărie.Pe lângă aceștia, se pare că și UNPRl vrea să lanseze un om în cursă, pe fostul liberal Ionel Tănase. În plus, din partea PPDD, Titu Bidu va încerca să strice calculele celorlalți contracandidați.Suciu și-a început campania din timpActualul conducător al administrației locale, pesedistul Ioan Suciu, se încadrează în categoria primarilor care spun că nu-și fac probleme în privința alegerilor, pentru că, explică el, a reușit să ducă la îndeplinire toate proiectele pe care le-a promis alegătorilor în 2008. Suciu afirmă că va candida din partea USL și spune că nu are nevoie de sondaje, menționând că a început deja să le reamintească oamenilor ce a făcut pentru comunitate prin materiale publicate la „gazeta de perete”.„Lumea îmi cunoaște activitatea. Am fotografiat toate proiectele realizate până acum și le-am publicat la gazeta de perete, am mai împărțit materiale și prin localitate. Pot vedea cu ochii lor că am făcut tot ce le-am promis. Nu-mi fac probleme în privința alegerilor și nu mi-e teamă de contracandidați. Ceilalți care vor să ocupe scaunul de primar, trebuie să vină cu proiecte, să demonstreze că sunt în stare să facă ceva concret”, a declarat Suciu.Referitor la inițiativele pe care le are în vedere pentru un viitor mandat, Suciu a menționat: „Vrem să facem un bloc pentru tineri, cu 16 locuințe. Investiția ar putea costa 800.000 de euro cu bani de la Ministerul Dezvoltării. Proiectul a fost depus, vom vedea dacă vom primi finanțare. De asemenea, avem în vedere un proiect pentru canalizare și asfaltare în valoare de 2,5 milioane de euro, două parcuri pentru copii, pentru că avem 400 de copii în localitate, care au nevoie de locuri de joacă amenajate corespunzător și vom continua asfaltarea pe ultimele cinci străzi de pământ din localitate. Actualmente, lucrăm la arena sportivă, o investiție în valoare de aproximativ 6,5 miliarde de lei vechi, sprijinită de Consiliul Județean. Tot în proporție de 60% a fost realizată și alimentarea cu apă a satului Miorița, care a costat aproximativ 9 miliarde de lei vechi. De asemenea, am terminat plantarea unei livezi pe o suprafață de 2 hectare. Sunt 1.300 de pomi și reprezintă o investiție a administrației locale. Vrem să amplasăm trei troițe în localitate, una dintre ele fiind din lemn de stejar, adusă de la Covasna”.„Am 70% șanse să ajung primar“Aflat și el în această cursă electorală, președintele PDL Ciobanu, Tudorel Gurgu, spune că are șanse enorme să câștige scaunul de primar, pentru că, declară el, actualul primar se poartă urât cu oamenii din localitate și nu a făcut mare lucru în acest mandat.„Voi face personal zilele acestea un sondaj, însă știu deja că am 70-80% din oameni de partea mea. Avem foarte multe lucruri de făcut în localitate. Să creăm locuri de muncă, să facem lucrări masive de infrastructură, să facem investiții majore în construcțiile importante din localitate. Actualmente suntem vai de capul nostru și este păcat pentru că avem potențial. Asfaltările și lucrările la drumuri cu care se laudă Suciu sunt făcute de mântuială. Zice că a investit miliarde în drumuri, însă din punctul meu de vedere își face un deserviciu, pentru că oamenii râd de el și se întreabă unde sunt banii aceștia pe care pretinde că i-a adus. Eu îmi doresc să aduc investitori, oameni serioși care să ajute localitate. Am prieteni din Germania care așteaptă să aducă bani în localitate și să creeze locuri de muncă. Recent am avut o adunare la care au participat 100 de oameni din comună. Aceștia mi-au spus că vor o schimbare, nu-l mai vor pe Suciu pentru că dacă se duc la el să îi ceară ajutor îi înjură și îi trimite la mine. Vin și-mi cer bani de pâine pentru că nu se ajung de pe-o zi pe alta. Îi ajut și eu cum pot. Când au fost inundațiile eram cu oamenii în apă până la brâu, iar Suciu era la Vatican, se plimba sau probabil se ruga pentru noi”, a declarat ironic Gurgu.Liderul organizației PDL la nivel local spune că a auzit zvonuri și cu privire la ceilalți contracandidați, dar consideră ca aceștia nu sunt destul de cunoscuți și de apreciați în Ciobanu pentru a avea vreo șansă.Acesta a mai menționat că, în scurt timp, va face publice rezultatele sondajului de opinie menționat anterior și a specificat că își va axa platforma electorală pe ceea ce consideră că nu a reușit Suciu să realizeze până în prezent.