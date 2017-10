Cine se află pe lista neagră a lui Mazăre

Radu Mazăre a lăsat să se înțeleagă acest lucru în cadrul unor declarații pe care le-a făcut cu privire la candidatura sa la Primăria Constanța. În schimb, a ținut să transmită un mesaj subordonaților din partid care refuză să semneze protocolul USL la nivel local. "După ultimul sondaj, candidez. Poate se strică sondajul, cu amânarea alegerilor și atunci nu mai candidez. Eu nu sunt disperat, dar am promis că, dacă am peste 60%, o să candidez. USL trebuie să funcționeze în continuare, iar disensiunile dintre PSD și PNL sunt normale, pentru că există certuri și în familie, iar românii sunt un popor de certăreți. Cât despre organizațiile din Mangalia, Cernavodă și Năvodari, unde treburile sunt mai serioase, poate liderii de acolo se împacă. Dacă nu, îi dăm afară", a spus Mazăre, care a precizat că, peste două-trei săptămâni, va fi semnat și protocolul la nivelul municipiului Constanța. Așadar, dacă ar fi să ținem cont de orașele importante din județul Constanța unde nu s-a semnat protocolul USL din cauza tensiunilor existente între liderii PSD și PNL, Radu Mazăre ar trebui să dea afară din partid cel puțin trei primari care, pe lângă calitatea de aleși locali, au și funcția de vicepreședinți ai Organizației Județene a PSD Constanța. Mai exact, pe lista neagră a lui Mazăre s-ar afla primarul localității Năvodari, Nicolae Matei, primarul orașului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, și primarul din Cernavodă, Mariana Mircea."Cred că, dacă Radu Mazăre ar avea ceva să-mi reproșeze, mi-ar spune personal, dar n-a făcut-o. Cât despre cele spuse, nu cred că trebuie să gonim membrii de seamă ai partidului, ar fi o mare prostie. Nu cred că este așa ușor ca un șef de organizație să fie dat afară din partid. Oricum, referitor la protocolul USL, relațiile cu PNL și cu Jean Tucan s-au îmbunătățit considerabil. S-a mai renunțat la anumite orgolii și pretenții. Există discuții referitoare la acest protocol, dar cred că nu trebuie să ne grăbim. Mai este timp până la alegeri. Eu zic ca, până atunci, să ne facem datoria față de cetățeni așa cum trebuie", a declarat primarul Nicolae Matei. După cum deja se știe, în privința USL-ului, focul arde mocnit și la Cernavodă. În timp ce președintele PSD Cernavodă și, totodată, primar al orașului, Mariana Mircea, declara că semnarea protocolului este doar o chestiune de timp, președintele PNL Cernavodă, Gheorghe Hânsă, a spus că, în opinia sa, acest protocol nu va fi încheiat niciodată la Cernavodă. Cu alte cuvinte, nu Mariana Mircea s-ar face vinovată de un eventual eșec în privința USL-ului la Cernavodă, astfel că social-democrații ar putea arăta cu degetul spre PNL.La rândul său, primarul din Mangalia, Claudiu Tusac, a spus că, din punctul lui de vedere, nu este absolut nicio problemă, iar protocolul ar putea fi semnat oricând. "Eu nu am nicio vină că nu s-a semnat încă protocolul. Din punctul meu de vedere, și mâine poate fi semnat, numai să fie respectat. Problemele vin de la partenerii de la PNL. Ei sunt cei care creează probleme cu protocolul. Și, dacă nu vor să semneze, să-i dea pe ei afară. Au dat unul afară acum ceva timp, să-i dea pe toți care nu sunt de acord", a spus Tusac.