Cine s-a înscris în cursa pentru Primăria Constanţa

Doar lichelele au acces

Avem atati tinerii talentati cu studii la universitati de prestigiu, cu minti curate si nemanjiti politic, de ce trebuie sa ajunga mereu in lista numai ordinarii pusi in functie de catre toate partidele politice corupte? Un tanar educat in stiinte administrative in Olanda (spre exemplu) care vine in tara mandru si ambitios sa schimbe patria in bine ajunge igorat si sarac lipit pamantului. Semidoctii, machedonii si spagarii sunt primii care ajung in frunte. Asta este tara babaniera, mai fratilor, iar singurul vinovat este omul de rand, care sta si accepta. Sa nu mai aud pe cineva ca se plange. Aveti exact ceea ce votati!