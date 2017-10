Cine râvneşte la Primăria Mangalia

Cine râvnește la Primăria Mangalia

Marea bătălie electorală se apropie cu pași rapizi, iar dacă la nivel central jocurile se fac încă de pe acum, nu este exclus ca și la nivel local cei care vor să-și asigure un loc fruntaș în administrațiile locale să își pregătească armele deja. În județul Constanța, unul dintre cele mai minate terenuri pare să fie Mangalia, care după războaie seculare dintre foști, actuali, excluși primari și consilieri locali de o potrivă, arată ca un oraș ruină. Oamenii nu au căldură în plină iarnă, orașul se zbate în mizerie și haos. În acest context social destul de delicat, au apărut deja politicienii care țintesc cucerirea primăriei.„Veți pierde un ginecolog…“Deși majoritatea celor care se vor afla în cursa electorală pentru Primăria Mangalia au mai fost la cârma acestui vapor în derivă, anul acesta vor exista și fețe noi. Cea mai mare surpriză vine din partea doctorului Ion Niculescu, care, la începutul acestei luni, și-a anunțat candidatura ca independent la conducerea primăriei. Pentru cei care nu-l cunosc pe Niculescu, menționăm că acesta a ocupat funcția de manager al Spitalului Județean Constanța, iar actualmente este șeful clinicii de Ginecologie din Spitalul Mangalia. În conferința de presă de anunțare a candidaturii, Niculescu a declarat, printre altele: „Contracandidaților mei le spun să nu le fie frică pentru că voi câștiga. (…) Îmi doresc o campanie curată, fără pachete, găleți și pixuri. Locuitorilor Mangaliei le transmit să aibă încredere că vor pierde un ginecolog, dar vor câștiga un gospodar care le va asigura mândria a de a fi mangaliot. Ca primar, cea mai mare importanță o voi acorda educației și școlii. Nu sunt de acord să aleagă primarul directorul școlii pentru că îl cunoaște și pentru ca îi este prieten sau coleg. Corect este să te duci la toți profesorii și să îi pui să voteze persoana optimă.(…) În perioada cât am fost director al Spitalului Municipal Mangalia am manageriat un buget care însuma o treime din întreg bugetul ora-șului. Am preluat spitalul cu o datorie de 17 miliarde de lei și când am plecat lăsasem un surplus de peste 40 de miliarde de lei, dar și o unitate ultramo-dernă. Consider că Mangalia este un organism suferind care are nevoie de un doctor și la propriu și la figurat”.„Eu sunt singurul care mai poate face ceva“Un alt candidat cert este fostul lider al conservatorilor din județ, actualmente progresistul Ion Mincă. Potrivit declarațiilor sale, Mincă se va afla cu siguranță printre candidații la Primăria Mangalia, însă nu se știe exact din partea cărui partid.„Cred că voi fi unul dintre candidații pentru Primăria Mangalia. Nu pentru că îmi doresc eu în mod expres, ci pentru că trebuie. Nu știu exact dacă din partea vreunui partid sau independent, nu m-am decis, deși am avut propuneri să candidez din partea UNPR venite de la domnul Oprea (Gabriel Oprea-n.r. ). Îmi doresc să fac ceva, să las ceva în urma mea și consider că sunt singurul om capabil să mai salveze Mangalia de la declin. Acum să vedem ce dorește populația pentru că, după cum ați văzut, oamenii sunt obișnuiți să aleagă ce-i mai rău, dovadă fiind mandatul dezastruos al lui Tusac”, a explicat Mincă.Tusac nu mai candidează„Spaima Mangaliei”, Claudiu Tusac, cel pe care toți îl hulesc în ultima perioadă, se șterge singur de pe lista de candidați și spune că i s-a acrit de Primăria Mangalia. Tusac afirmă că este dispus să dea în scris că nu mai candidează, dar declară că și-ar fi dorit totuși să își încheie mandatul. Interesant de văzut este pe cine vor desemna cei din conducerea USL Constanța, dacă Tusac decide în mod oficial că nu mai candidează.„Nici nu vreau să mai aud de alegeri. Eu aș fi vrut să soluționez problemele Mangaliei pentru că ăștia sunt incompetenți, au făcut numai prostii, au semnat proto-coale prin care au recunoscut datorii pe care Primăria le-a avut, sau nu le-a avut, le are și pe cele pe care probabil o să le aibă pe viitor față de Callatis Therm. Adică le-au dat posibilitatea celor de la firma de termoficare să facă ce vor cu banii Mangaliei. Eu sunt dispus să dau în scris că nu mai candidez la Primărie, dacă asta își doresc, însă nu mai vreau să se răzbune pe populație”, a declarat fostul edil al Mangaliei.„Dacă Tusac și Filimon candidează, candidez și eu“Cel de-al doilea binecunoscut fost edil al Mangaliei, deputatul PDL Zanfir Iorguș, a declarat pentru „Cuget Liber“ că intențiile sale referitoare la o candidatură sunt condiționate de intențiile altora și de deciziile luate la nivel de partid.„În mod oficial pot să vă spun că aștept să văd care va fi strategia partidului față de alegerile care urmează. Dacă lucrurile vor fi liniștite, am intenția să candidez pentru Parlament, însă personal pot să afirm că dacă Tusac sau Filimon candidează, voi candida și pentru că nu pot lăsa asemenea oameni să facă ce vor din Mangalia. Este prematur să mă pronunț, vom vedea care vor fi pașii partidului”, a declarat Iorguș.