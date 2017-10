Cine primeşte tichete valorice de la Primăria Ovidiu

Cine primește tichete valorice de la Primăria Ovidiu

O parte dintre cetățenii orașului Ovidiu vor avea parte de o mică bucurie în preajma sărbătorilor pascale.Drept urmare, la inițiativa primarului George Scupra, persoanele cu dizabilități, pensionarii cu pensie până în 1.000 de lei, dar și persoanele cu situații sociale deosebite beneficiază de un ajutor, cu ocazia sărbătorilor pascale, din partea Primăriei Ovidiu.„În acest an, în urma listelor transmise de Casa de Pensii și DGASPC Constanța, în orașul Ovidiu au fost identificați 2.200 de beneficiari, care se încadrează în categoriile care pot beneficia de acest ajutor. Valoarea ajutorului a rămas neschimbată, fiind în valoare de 32 lei/persoană. Ca noutate, ajutorul nu mai este acordat sub formă de pachet și este distribuit sub formă de tichet valoric, oferindu-le astfel beneficiarilor posibilitatea de a-și alege singuri produsele din magazine”, au transmis reprezentanții Primăriei Ovidiu.