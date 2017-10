"Cine preferă să doarmă, să absenteze sau să voteze cu PSD poate să ia altă cale"

1

PNL POATE FI , DAR NU ESTE

Raluca nu va putea darama zidurile PSD cu trambița . PNL poate fi liderul inteligent si puternic al dreptei , dar nu este si nici nu va fi atata timp cat actiunile PNL in opozitie fiind , nu va face dovada ca este si va fi mai eficient , mai competent decat PSD . Cu lozinci si afirmatii generale si atacuri superficiale la adresa PSD nu poti spera sa ajungi la putere , atata timp cat PSD a realizat performanta unica in lume , ca sa cresti in sondaje la peste 60% in timp ce face o politica dezastruoasa pentru țară . Pana si declaratiile fara fond ale liberalilor ajuta PSD . Ne intrebam de ce PNL nu poate sa faca opozitie constructiva , sa renunte la declaratii care nu spun nimic si sa prezinte cetatenilor un program simplu in care sa arate cum va proceda ca sa realizeze ceea ce PSD nu poate realiza . Ne referim la modernizare in toate domeniile , la investitii , la o prosperitate reala . PNL nu poate face asa ceva deoarece nu are cu cine si cu ce sa realizeze aceste obiective . Cat timp prosperitatea nu va fi obiectivul principal al partidelor ajunse la guvernare , totul va fi doar fatarnicie , demagogie si saracie . Prosperitatea nu se realizeaza cheltuing bugetul pe salarii , pensii si sinecuri , ci facand investitii care sa permita acordarea acestora pe baze reale la nivelul posibilitatilor statului . Liberalii n-au inteles sau nu stiu ce declara Ionel Bratianu : " guvernul il poate lua altii , dar puterea ne ramane noua " . Cu toate acestea , ca si astazi , liberalii si la fel celelalte partide n-au reusit sa transforme societatea romaneasca cat timp au avut puterea si sa realizeze prosperitatea .si dupa cum merg treburile nici nu vor reusi . Se poate spune ca , in sfarsit , romanii au guvernul pe care-l merita . Mai ramane sa ne punem intrebarea : chiar exista in Romania liberali si liberalism ? Incepand cu Crin Antonescu si terminand cu Chitac , nu gresim daca afirmam ca raspunsul este NU !