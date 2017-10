Cine minte la Mangalia?

Ședința și scandalul la Mangalia. Administrația locală din Mangalia nu pare să își mai găsească liniștea, iar fiecare ședință, fie ea ordinară sau extraordinară, este nou prilej de scandal pentru reprezentanții locali ai forțelor politice și pentru membrii consiliului local. Ultima bălăcăreală de acest tip a avut loc duminică. După modelul mai tuturor ședințelor de până acum, Tusac a țipat, protestatarii au fost ținuți la ușă, iar consilierii nemulțumiți au părăsit sala. Totuși, dacă la ultimele întrevederi venele la cap au pocnit doar pe criterii politice, de această dată ședința a reprezentat un amalgam de probleme. Una dintre ele a vizat, în mod direct, populația municipiului Mangalia. Astfel, pe ordinea de zi a ședinței de duminică s-au aflat două proiecte care au stârnit furia atât consilierilor din USL, adică a liberalilor și a conservatorilor, cât și pe cea a consilierilor PDL. Unul dintre acestea făcea referire la mărirea prețului la gigacalorie cu 40%, iar cel de-al doilea la numirea unui nou viceprimar. În privința primului proiect menționat, potrivit unor surse, scandalul a început de la faptul că Mihai Claudiu Tusac a dat ordin ca șefii asociațiilor de locatari ce protestau în fața Primăriei împotriva măririi prețului la gigacalorie să fie goniți, în timp ce el și-a umplut sala de ședință cu „pensionarii pomanagii”. În ceea ce privește problemele administrativ-politice, liberalii s-au enervat pentru că pe ordinea de zi a ședinței nu a fost introdus un proiect de hotărâre privind numirea unui nou consilier din partea PNL, după încetarea mandatului lui Viorel Oleniuc. Mai mult decât atât, după ce pedeliștii, liberalii și, ulterior, conservatorii au părăsit sala, consilierii rămași au votat punerea în funcția de vice-primar a lui Constantin Filimon, deși protocolul USL prevedea un vice din partea PNL. Ce spun liberalii Referitor la discordia din sânul USL Mangalia, președintele PNL Constanța Gheorghe Dragomir a declarat că „nu este nici prima, nici ultima dată când Tusac încalcă protocolul de alianță”. „Prin aceste acțiuni Tusac nu face altceva decât să își continue traseul către sfârșitul de mandat. Dacă și-ar fi arătat disponibilitatea spre o colaborare cu noi, și-ar fi consolidat poziția de lider local. Propunerea aceea privind numirea unui viceprimar din partea PNL a fost făcută în glumă, nu avea nicio intenție de a pune un viceprimar liberal, el nu a vrut nici măcar să valideze un consilier din partea PNL. Oricum, nici noi nu am făcut mare scandal pe tema aceasta pentru că ne-am dat seama că nu avem cu cine discuta”, a declarat Dragomir. Ce zice TusacPotrivit declarațiilor primarului Mangaliei, „liberalii mint” în privința numirii viceprimarului. Tusac declară că a solicitat în scris, încă de acum două săptămâni, să numească o persoană din partea PNL pentru funcția de viceprimar, dar nu a primit niciun răspuns. În plus, Tusac spune că liberalii din consiliul local Mangalia au plecat pentru că au fost urniți de către consilierul PDL, Paul Foleanu și au așteptat momentul în care urmau a se face propunerile. „Domnului George Dragomir i-am trimis de 14 zile o adresă prin care l-am rugat să numească un om pentru funcția de viceprimar. Nu mi-a răspuns nici până la ora actuală. Eu și consilierii PSD chiar voiam să propunem pe cineva din PNL, respectiv pe Sorin Andrei sau Sorin Cucoranu, dar cei doi consilieri liberali prezenți la ședință au părăsit sala la indicațiile consilierului PDL, Paul Foleanu. La 10 minute au plecat și cei de la PC, ăștia nu am înțeles de ce au plecat. Nu știu ce altceva puteam să fac. Să mă rog în genunchi de liberali să își numească un om? Până la urmă a fost votat Filimon, pentru că nu puteam să stau fără viceprimar. Nu am validat consilierul pentru că era ședința extraordinară și erau atâtea probleme care nu mai suportau amânare”, a declarat Tusac. Referitor la proasta colaborare cu PNL în contextul USL, Tusac a replicat: „Care liberali? Ăștia-s liberali? Ei nu știu decât să fie căruța PDL-ului. De fapt, consilierii locali ar colabora cu mine dar nu-i lasă Dragomir. Oricum eu am trimis la București documente care conțin procesele verbale de la ședințe, pentru a se vedea cu adevărat ce se întâmplă la Mangalia. Dacă ar ști conducerea liberală ce fac ăștia, n-ar mai exista în partid. Sunt sătul de minciunile mele, d-apăi de ale lor”, a declarat primarul Mangaliei. Ce spun pedeliștiiConsilierul PDL, Paul Foleanu, declară că lucrurile nu au stat nicidecum după cum afirmă primarul. Potrivit spuselor sale, motivul pentru care el și majoritatea celorlalți consilieri au părăsit sala a fost decizia de mărire a prețului la gigacalorie. „Domnul primar, în stilu-i caracteristic, dezinformează și minte. El a specificat că există o hotărâre judecătorească prin care instanța obligă administrația locală să mărească prețul la gigacalorie pentru populație. De fapt, noua conducere a societății de distribuire a energiei termice a acționat în judecată consiliul local, care a fost apărat de avocații lui Tusac, iar instanța a decis mărirea prețului la gigacalorie pentru producție, nu pentru populație. Asta înseamnă o mărire a subvenției care este asigurată pe de-o parte de Guvern și pe cealaltă din bugetul local. Guvernul alocă în continuarea partea sa de subvenție, dar CL, la propunerea domnului Tusac, a hotărât, de fapt, micșorarea sub-venției din partea Primăriei și implicit mărirea prețului la gigacalorie pentru populație. Acesta este motivul pentru care, eu, personal am părăsit ședința. Nu i-am urnit eu pe consilierii liberali, din câteștiu, aceștia erau indignați pentru că nici până acum nu le-a fost validat consilierul”, a declarat Foleanu.