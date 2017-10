Cine îl va seconda pe Gigi Chiru în PDL Constanţa?

Cine îl va seconda pe Gigi Chiru în PDL Constanța?

În urma alegerilor din data de 12 martie, cei peste 700 de delegați la Consiliul de Coordonare Județean al PDL au decis cine va merge în turul doi pentru obținerea funcției de prim-vicepreședinte. În mod normal, pentru Biroul Permanent Județean (BPJ) al PDL Constanța erau prevăzute două funcții de prim-vicepreședinți. În urmă cu aproximativ două săptămâni, BPJ a cerut derogare de la Biroul Permanent Național (BPN) pentru un al treilea post de prim-vicepreședinte. BPN a avizat favorabil această cerere. Acest al treilea post de prim-vicepreședinte a fost solicitat mai mult de primarii PDL din județul Constanța care au spus că parlamentarii nu se implică suficient pentru a-i ajuta la București. În acest context, cei mai mulți edili îl susțin pentru funcție pe primarul localității Castelu, Nicolae Anghel. După primul tur al alegerilor pentru funcția de prim-vicepreședinte la PDL Constanța, cei șase candidați aflați în cursă au obținut următoarele rezultate: Constantin Chirilă - 279 voturi, Nicolae Anghel - 267, Florian Constantin - 239, Adrian Manole - 216, Gheorghiță Corbu - 168, Zanfir Iorguș - 163. Pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut 50% plus 1 din voturi, turul doi de scrutin îi va opune, sâmbătă, pe primii patru candidați. Concurența va fi acerbă, ținând cont că doar trei dintre ei vor putea obține funcții de prim-vicepreședinte. Așadar, sâmbătă, cei patru trebuie să-și convingă colegii de partid să le acorde votul. Constantin Chirilă are 50 de ani și locuiește în Constanța. Actualmente este deputat și prim-vicepreședinte la Organizația Județeană a PDL Constanța. În calitate de parlamentar a ajutat mai mulți primari PDL din județul nostru. Încă dinainte de alegerile la PDL Constanța s-a declarat public un susținător al senatorului Mircea Banias pentru funcția de președinte al PDL Constanța. De altfel, în primul tur l-a și votat pe acesta, în turul doi mergând „pe mâna” lui Gigi Chiru, chiar dacă între cei doi au mai existat contre anterior alegerilor. Nicolae Anghel are 51 de ani și locuiește în Nisipari. Este căsătorit și are doi copii. Din anul 2000 și până în prezent este primar al comunei Castelu. Totodată, este vicepreședinte în cadrul Biroului Permanent Județean al PDL Constanța. Este perceput ca „cel mai tare în gură” primar PDL din județul Constanța, deoarece nu se sfiiește să spună tot ce are de spus în față. L-a susținut pe fostul președinte interimar Mircea Banias, însă în turul doi al alegerilor de sâmbăta trecută a schimbat macazul și a trecut de partea lui Gigi Chiru. Florian Constantin are 62 de ani și locuiește în Constanța. Nu a mai fost membru al altui partid și a intrat în politică în anul 2007. A fost președinte al Organizației Municipale a PDL Constanța în perioada 2008-2010. În momentul de față, este consilier județean și membru în Biroul Permanent Județean al PDL Constanța. În interiorul partidului este cunoscut ca un bun negociator. A fost alături de Mircea Banias, însă cu o lună înainte de alegeri s-a alăturat echipei lui Gigi Chiru care a câștigat funcția de președinte al PDL Constanța. În acest timp, aproximativ 200 de liberali l-au căutat pentru a-i ajuta să semneze adeziunile la PDL după ce și-au dat demisiile din PNL Constanța. Adrian Manole are 54 de ani, este necăsătorit și are doi copii. Este de profesie inginer, iar în momentul de față este director la Sucursala Zona Liberă Administrația Porturilor Maritime Constanța. Este membru PDL din anul 1990. De-a lungul activității politice a deținut mai multe funcții. A fost deputat în legislatura 1990-1992, primar al Municipiului Constanța în perioada 1990-1991, europarlamentar. Actualmente este prim-vicepreședinte al Biroului Permanent Județean al PDL Constanța. În interiorul partidului este perceput ca un bun diplomat și un foarte bun organizator. L-a susținut în primul tur al alegerilor de sâmbăta trecută pe Mircea Banias, iar în turul doi pe Gigi Chiru.