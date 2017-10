Cine îi va lua locul lui Nicuşor Constantinescu la şefia CJC. Cristinel Dragomir a plecat în SUA

2

????

Pai faptele sunt astea: 1.N.Constantinescu e dat in urmarire internationala,se presupune ca e cautat sa fie adus in tara,Contextul e ne-imprtant,vorbim de aplicarea legii 2.Dragomir pleaca in SUA sa aiba un tete-a-tete cu el.La propunerea inculpatului Mazare. Pe cale de consecinta,se presupune ca Mazare si Dragomir STIU unde este.Asta nu e un fel de complicitate?Ori toata lumea vede si nimeni nu stie???Zic.