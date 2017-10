Cine îi curtează pe primarii ţărănişti din judeţul Constanţa

Cine îi curtează pe primarii țărăniști din județul Constanța

Președintele PNȚCD Constanța, Tudor Chesoi, a dezmințit zvo-nurile potrivit cărora primarul țărănist al localității Cogealac, Cati Hristu, ar avea intenția de a pleca la un alt partid.Potrivit liderului Organizației Județene a PNȚCD, în urma discuțiilor pe care le-a avut cu Hristu, a dedus că primarul comunei Cogealac a fost contactat de membri altor partide, însă aceasta a refuzat oferta.„În mod oficial nu are cum să plece pentru că și-ar pierde funcția. Neoficial, știu că a fost contactat de alte partide pentru că am avut discuții cu el. Este o tendință a partidelor mai mari de a încerca să ia oameni de la partide mai mici. Am vorbit cu Cati Hristu, nici nu încape discuție să plece la alt partid. Aceleași speculații au existat și cu privire la primarul de la Vulturu, care a dezmințit zvonurile, dar a și anunțat că va candida, din nou, la alegeri din partea PNȚCD. Deocamdată nu ne pleacă oameni, chiar vin din ce în ce mai mulți”, a explicat Chesoi.Menționăm că, pe pagina de internet a partidului, există comen-tarii care fac referire la o eventuală trecere a lui Hristu în barca PDL, deși despre primarul de la Vulturu, Marius Eugen Berbec, existau speculații că ar vrea să treacă la UNPR.Potrivit liderului PNȚCD, aceste declarații vin din partea unor per-soane, cel mai probabil foști membri, care nu doresc altceva decât să bage zâzanie în sânul organizației de la Constanța.