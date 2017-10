Cine îi botează băieţelul Alinei Gorghiu

Cine îi botează băiețelul Alinei Gorghiu

Copreședintele PNL Alina Gorghiu a anunțat că președintele de onoare al partidului, Mircea Ionescu Quintus, va fi nașul copilului său."Acum o să am băiețel, în viitorul apropiat sper să am o fetiță. Am deja naș, domnul Quintus a acceptat să fie nașul copilului meu", a afirmat Gorghiu, într-o discuție pe Facebook cu utilizatorii acestei rețele de socializare.