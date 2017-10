Cine face parte din Comitetul Executiv Local al PNL Constanţa

1

armonie si prietenie

Noul PNL este in realitate o facatura politicianista menita sa pacaleasca in continuare electoratul , care , sa fim drepti , abia asteapta sa fie pacalit .Cei 25 de ani de politicianism ticalosit din Romania , au demonstrat ca in Romania nu exista partide ci factiuni care reprezinta oligarhia post-comunista , hotarata sa profite de tranzitie si sa asigure progeniturilor lor un viitor de aur .Daca dupa atatea experiente amare nu ne-am convins ca actuala clasa politicianista trebuie lichidata in totalitate , sperantele sunt desarte .E suficient sa-l mentionam pe Chiru care nu are minimna demnitate de a se retrage pana la rezolvarea procesului penal in care este implicat .Partidele noastre scria N. Iorga , " sunt odai cu usile deschise ,unde se face foc iarna ,unde fiecare rebegit poate sa se incalzeasca , cand la soba unuia cand la soba altuia , dupa cum o odaie este mai mult sau mai putin plina de alti rebegiti. Astazi lucrurile s-au schimbat . Rebegitii nu se mai multumesc doar sa se incalzeasca ci s-au apucat vartos sa fure , sa se imbogateasca repede.Nu putem sa nu-l citam si pe Eminescu : " Partidele , la noi , nu sunt partide de principii , ci de interes personale. Cauza e interesul banesc , nu comunitatea de idei, organizare mafiota care miroase de departe a puscarie ". Ar fi cazul sa tinem cont si de parerea lui Petre Tutea : " Partidele politice sunt cai la carul de aur al istoriei romanilor . Cand devin gloabe, poporul roman le trimite la abator ". Cand oare ne va veni mintea la cap?