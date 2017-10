Cine este primarul urmărit penal pentru delapidare

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus începerea urmăririi penale împotriva primarului din Tuzla, Constantin Florin Micu, consilierului său personal Gheorghe Samoilă și fostului viceprimar, Taner Reșit, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare în dauna bugetului public al Primăriei Tuzla. În cursul zilei de ieri, Prefectura Constanța a emis un comunicat prin care a informat că Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, prin rezoluția 2037/P/2011 din 28 octombrie 2011, a dispus începerea urmăririi penale față de primarul localității Tuzla, Constantin Florin Micu, și față de cei doi consilieri. În rezoluția Parchetului, se precizează faptul că autovehicule private alimentau, cu complicitatea angajaților stației Lukoil Tuzla, combustibilul, justificându-se prin debitarea cardului Primăriei ca și cum ar fi fost folosit de angajații acesteia, banii plătiți de clienți și bonurile neprimite de aceștia fiind remise celor trei persoane puse sub acuzare. Potrivit comunicatului emis de către Instituția Prefectului, până în acest moment, prejudiciul adus în dauna bugetului Primăriei Tuzla se ridică la aproximativ 5.000 lei. „Nu de puține ori, am luat poziție față de neregularitățile de la Primăria Tuzla, fie că a fost vorba despre abuzurile în serviciu contra intereselor publice pe care primarul le-a săvârșit punând în aplicare hotărâri care nu au fost votate de consiliul local, fie că a păstrat în funcția de viceprimar o persoană care nu avea acest drept. De data aceasta, este vorba despre o nouă ilegalitate. În urma unei sesizări primite din partea unui cetățean ce reclama faptul că primarul Micu alimentează cu combustibil de la o stație peco din localitate mașini ce nu fac parte din parcul auto al comunei, plătind cu un card LUKOIL aparținând Primă-riei Tuzla, am solicitat organelor abilitate verificarea acestei petiții, răspunsul primit astăzi (n.r. - ieri) confirmând bănuielile de delapi-dare și fals în documente publice”, a explicat prefectul Claudiu-Iorga Palaz. „Fina lui Sărăcilă lucrează la benzinărie și ne urmărea“ Potrivit consilierului local din partea PNG, Taner Reșit, acuzațiile pornesc de la fostul primar Marian Sărăcilă, a cărui fină lucrează la benzinăria menționată și îi urmărește pe angajații primăriei. Reșit a menționat că nu a fost înștiințat cu privire la începerea urmăririi penale. „Eu știu un singur lucru. La primărie, există o singură mașină, care este împărțită de mai mulți angajați în interes de serviciu, o luam și eu în perioada în care eram viceprimar, o lua și domnul primar, erau duși copii la școală, în județ, avem persoane cu handicap care au nevoie de transport. De cele mai multe ori, eram nevoit să folosesc mașina mea în interes de serviciu, pentru că mașina primăriei nu era disponibilă, deci și mașina mea a suferit uzuri, am schimbat multe piese, are nevoie de întreținere. Acum ce să fac, să dau primăria în judecată că mi-am distrus mașina? Ne punem ca fraierii mașinile la bătaie și tot noi suntem acuzați. Astea pornesc toate de la Sărăcilă, care vrea să fie primar și la toate ședințele de consiliu e împotriva tuturor proiectelor. Acum a pus-o pe fina lui, care lucrează la Lukoil, să ne urmărească și să facă reclamații”, a declarat Reșit. La rândul său, primarul Micu declară resemnat că „Asta e!”, menționând că singura posibilitate este să se apere în instanță. „Eu mă consider nevinovat. Dacă un nebun face reclamație, n-avem ce să facem. O să ne apărăm, mergem în instanță și vedem ce-o fi mai departe”, a declarat primarul localității Tuzla.