Cine conduce Mangalia?

3

Lupta Politica

De magariile si prostiile facute de Claudiu Tusac s-a aflat in toata Mangalia. Totusi aici o sa vedeti ca este vorba si de altceva. In ambitia lui de da in cap USL-ului prefectul Constantei a facut prin aceasta suspendare muult mai mult rau mangaliei decat daca il lasa pe Tusac in functie: Conform provervului "Unde nu-i cap e vai de picioare" si asa nici Palaz nu s-a gandit ce o sa se intample odata cu suspendarea primarului cu 6 luni! inainte de alegeri. In primul rand o sa fie un haos in primarie(ca se vedede pe acum cum se cearta mai rau ca inainte) si apoi si doi, cu aceasta sunspendare. prefectul nu arezolvat nimic nici pe plan plitic pt PDL-ul lui si nici pe plan socian pt cetateti. Cred ca era mai bine ca la alegerile de la termen ca oamenii sa isi aleaga un primar competent.. pe placul lor. Pe scurt.. dle Prefect.. ati facut-o Praf!!!!!