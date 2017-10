Cine ar putea prelua conducerea PNL şi ce calităţi ar trebui să aibă noul lider

1

A se vedea ...

Conducerea PNL-ului ar putea fi preluata , cu aceleasi rezultate ca si pana acum , de Relu Fenechiu , de Decebal Traian Remes sau de Paul Pacuraru ... Care Pacuraru ? Ala , ministrul de acum ceva ani ... Ala , labagiul ... Ca de multi ani , liberalii au aceasta ocupatie , fac laba la guvernare , in parlament , in afaceri , in diplomatie , in arest si in puscarie ... Vai de steaua lor !