Cine a participat la deschiderea taberei de pictură de la Medgidia

Deschiderea oficială a celei de-a X-a ediții a Taberei Internaționale de Pictură, s-a realizat în Sala de ședințe a Consiliului Local Medgidia. În deschiderea taberei, artiștii plastici participanți ca de altfel și invitații prezenti la eveniment, au fost întâmpinați de primarul Municipiului Medgidia Marian Iordache, viceprimarul Luminița Vlădescu dar și de consilierii locali: Daniel Daniela, Monica Nedelcu și Sorin Elvis Radu.La deschiderea oficială a Taberei de Pictură printre cei prezenți s-au numarat si Alice Dinculescu, critic de arta, Marian Vasiliev - reprezentantul Parlamentului și Tiberiu Rusu, director al Casei de Cultura a Sindicatelor „ L.Grigorescu” din Medgidia, care și-au manifestat bucuria de a lua parte la eveniment si in acest an. Edilul municipiului a ținut un discurs prin care le-a mulțumit doamnei Alice Dinculescu precum și domnului Tiberiu Rusu, pentru inițiativa desfasurarii acestui eveniment cultural la Medgidia.,,Este azi un moment emoționant pentru mine pentru că este momentul inaugurării celei de-a X-a ediții a Taberei Internaționale de Pictură,, Lucian Grigorescu,, Imediat după revoluția română, un cetățean al acestei localitati pasionat de cultură și ocupat toata viata lui de acest fenomen interesant care este arta, a produs o intalnire cu mai multi intelectuali din Medgidia la care a spus asa: avem o personalitate imensă in Medgidia care este aproape necunoscută pentru noi medgidienii si ar trebui să o comemorăm si sa o aducem la aceea valoare si acea recunoastere publica maxima de care se poate bucura. Acest om care a făcut istorie în legatura cu arta se numea Lucian Grigorescu.”De asemenea, Mircea Costea, un binecunoscut pictor medgidian, implicat in realizarea evenimentului a avut deosebita onoare de a prezenta pictorii participanti la aceasta editie si nu ultimul rand copiii pe care ii initiaza prin cursurile de pictura, prezenti la eveniment in calitate de expozanti cu o parte din lucrarile realizate. Acestia au fost: Riana Bechis, Alexandru Bunea, Maria Palade, Diana Stroie, Violeta Vasile, Bianca Ștefănescu, Laura Tudoran, Cosmin Ghiță și Alexandra Dieaconu. Totodată, printre invitați s-au numărat și directori ai instituțiilor de învățământ din municipiu precum si iubitori de arta.Pe parcursul întregii săptămâni, începând cu data de 19 august 2013, pictorii vor creea tablouri care vor ajunge, luni 26 august 2013, începând cu orele 18.00, să fie admirate la vernisaj în foaierul Casei de Cultură "Lucian Grigorescu" din Medgidia.