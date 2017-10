Cine a intrat oficial în competiţia PNL din Constanţa. "Partidul trebuie reformat şi redat membrilor săi"

1

SUNTEM OPTIMISTI

Toti candidatii la functii de conducere in PNL , indiferent la care nivel ,viseaza colaboratori devotati , capabili de eforturi ca Sisif , cinstiti , si daca se poate si fotogenici . Nici unul nu vrea sa fie locomotiva , sau tractor , nici macar bicicleta . Idealul candidatului este ca functia sa-i permita sa culeaga roadele celor din draga lui echipa care va trebui sa lucreze zi si noapte . De retinut faptul ca nimeni nu se refera la nivelul de pregatire ideological , doctrinara . Daca-i aduni pe toti candidatii si-i pui sa scrie despre liberalism ,democratie , egalitate valoare si merit , despre regula majoritatii si statul de drept , ca sa ne referim doar acestea , vom constata ca foaia va ramane alba . Ocupati cu lupta politica pentru functii , pentru putere si chiverniseala , nu au timp sa citeasca ceva . Noroc cu internetul care le ofera idei si cunostinte gasite la rubrica " cioturi ". Exista totusi o exceptie , noul presedinte al org. municipale care a demonstrat la un post TV local ca este nu doar un om de afaceri de succes ci si un mare intelectual, cu o vasta cultura generala , omul potrivit la locul potrivit Este impresionanta pledoaria candidatei la presedintia organizatiei , pentru trecerea la matriarhat . Gata ! A venit momentul in care trebuie sa lichidam dictatura masculilor estropiati . Candidata din poza o fi avand unele calitati de care n-am auzit inca , insa una , in mod sigur o are : este fotogenica . Poate va reusi . Oricum , cu el sau cu ea , tot un drac . Iisus Cristos a inviat , PNL nu va reusi aceasta performanta spre bucuria PSD care se va ospata regeste din buget cu ocazia Pastelui , privind cu satisfactie la liberalii care vor aduna firimiturile de pe jos . Doar trei liberali vor avea parte de un Paste fericit : Hasotti , Dragomir si Manea care au reusit performanta de a lichida organizati PNL Constanta asa cum au facut-o si cei de la Bucuresti , au scapat de procese penale ( desi inca nu e prea tarziu ) si s-au ales cu numeroase avantaje si pensii grase . Sa speram ca am exagerat , am gresit si ca pana la urma PNL Constanta va invia din morti .