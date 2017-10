Cine a câştigat şi cine a pierdut cu adevărat de pe urma Ordonanţei 13?

3

MUNCA SI IARASI MUNCA !

Am muncit și nu am amintit oamenilor învârstă, că primesc pensia datorită muncii noastre, este ca un reproș ! Am muncit pentru amărâta de pensie ( pe lângă serviciu, mergeam la recoltatul : porumbului, roșiilor, cartofilor......, măturam străzile localității, săpam terenul din curtea instituției, greblam, pliveam plantele și câte și mai câte alte activități numite patriotice, când ne întoarceam acasă, ca " odihniți" ne continuam ziua cu cele casnice : prepararea hranei, îngrijirea copiilor și toate celelalte câte și mai câte, de cădeam obosiți, adică frânți de oboseală și tot așa, tot timpul, de nu ne mai trecea prin cap de : mitinguri și altele asemenea și acum suntem caracterizați, catalogați : boșorogi, dogmatici, criptocomunisti......., RUȘINEEEEEEEE ! Nu am jignit oamenii, vă vine rândul și vouă, tinerilor de azi, bătrânilor de mâine, că timpul trece și să auziți, cum vă vor cataloga tinerii de mâine, păcat că noi, nu vom mai fi, ca să auzim vorbele pe care, au să vi le adreseze ?! ), pensia pe care o primim este o batjocură și totodată este o rușine că după 27 de ani de la așa zisa revoluție din 1989, avem ajutoare de bătrânețe, că numai pensii, nu se pot numi acestea, vinovat este tot spectrul politic, de la stânga - la dreapta și invers ! Rușineeeeeeee, tuturor celor care ne caracterizează, cât și celor care ne-au condus pentru că, cu munca noastră, am ajuns de vorbă unora / altora ! DUMNEZEU VEDE, să nu vă ajungă, lacrimile noastre, că noi, părinții v-am purtat în pântec, v-am crescut, mulți chiar foarte mulți ați ajuns pe înalte culmi ale activității voastre și acum, astfel vă manifestați mulțumirea / recunoștința în fața lui Dumnezeu și părinților voștri ?!