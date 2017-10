Cinci deputaţi constănţeni fac front comun împotriva masacrării spaţiilor verzi

Cinci deputați constănțeni fac front comun împotriva masacrării spațiilor verzi

Atrăgeam atenția, în urmă cu câteva zile, asupra riscului betonării spațiilor verzi și a parcurilor din cauza faptului că deputații din Comisia pentru Administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au modificat, în luna mai, un act normativ care protejează spațiile verzi. Parlamentarii au eliminat din Ordonanța de Guvern nr. 114/2007 Articolul 71, care interzicea în mod expres tocmai schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi. Ordonanța trebuia să ajungă în plenul Camerei în cursul acestei săptămâni, dar din cauza tensiunilor iscate în contextul desemnării conducerilor Televiziunii și Radioului publice ea a fost amânată pentru sesiunea parlamentară din toamnă. Singura șansă ca ordonanța, în forma în care ea a fost ciopârțită de comisia de specialitate, să nu fie votată în plen, este ca ea să fie întoarsă de către deputați în Comisia pentru Administrație pentru reintroducerea Articolului 71, în forma lui inițială. Redăm, mai jos, un alineat din acest articol, așa cum figura el în OUG 114 înainte de modificările operate de deputați. „Articolul 71. - (1) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora sau strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora”. Textul modificat prevede acum că: (1) „Protecția și dezvoltarea rețelei de spații verzi din localități constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, a tuturor persoanelor fizice și juridice”. Semnele unei posibile crize ecologice Menționăm că, la momentul respectiv, mai mulți deputați liberali au semnalat faptul că administrațiile locale vor trebui să dea autorizații de construcție celor care sunt proprietari pe aceste terenuri, caz în care zeci de hectare de teren, spațiu verde, riscă să fie distruse. Cu alte cuvinte, acest vid legislativ va da posibilitatea consiliilor locale, respectiv primarilor, să aibă drept de viață și de moarte asupra spațiilor verzi, pe care ar putea fi înălțați tot soiul de mastodonți. În plus, mai multe organizații nonguvernamentale, dar din Capitală, nu din Constanța, s-au sesizat, una dintre ele (n.r. - Asociația Young Initiative) adresând o scrisoare deschisă Camerei Deputaților, mai exact Comisiei pentru Administrație publică, solicitând, după ce „a luat act cu mare tristețe și indignare de forma trimisă spre adoptare în plen” a OUG, retrimiterea actului normativ comisiei care l-a ciuntit. Acest ONG dă drept exemplu, alături de București, municipiul Constanța, care suferă la capitolul poluare, având cu mult sub media Uniunii Europene și a recomandărilor Comisiei Europene în ceea ce privește suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor. Mai mult, este amintită și construirea mall-ului din Parcul Tăbăcărie, care la momentul respectiv a scandalizat societatea civilă și organizațiile nonguvernamentale. Dar care, totuși, a fost inaugurat, firește, cu doar o zi înainte de alegerile locale din 2008. Betonarea pe principiul… descentralizării Dintre cei zece deputați constănțeni, doi fac parte din comisia care a modificat OUG 114. Este vorba despre democrat liberalul Zanfir Iorguș și social democrata Antonella Marinescu. Dacă cel dintâi recunoaște că ordonanța, în forma în care ea a ieșit ea din comisie, „reprezintă un compromis, dar ținând cont de principiul descentralizării”, colega sa din Cameră, deputatul Colegiului 9, e de părere că actul normativ nu va afecta deloc spațiile verzi pe motiv că articolul modificat figurează oricum în Legea 24/2007, republicată în 2009, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localității. Potrivit acestei legi, „schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documen-tațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare”. Atâta doar că, din moment ce OUG 114 va da dreptul autorităților locale să decidă ce se taie, când se taie, cât spațiu verde va fi ras, tot ele vor decide, cel mai probabil, și care vor fi construcțiile de utilitate publică. În această ordine de idei, ne-am putea aștepta ca Parcul Tăbăcărie să dispară cu totul pentru amenajarea unor parcări pentru că, deh, sunt de utilitate publică. Deși Antonella Marinescu a menționat că este împotriva distrugerii spațiilor verzi, ea consideră că ordonanța nu pune în pericol parcurile Constanței. Din dragoste pentru betoane Alți cinci deputați constănțeni s-au declarat, însă, cu totul împotriva acestei ordonanțe, anunțând că vor face tot ce le stă în putință pentru ca plenul Camerei să o întoarcă la comisia de specialitate, pentru reintroducerea Articolului 71. Deputatul Colegiului 4, democrat liberalul Constantin Chirilă, și-a exprimat speranța ca gestul Comisiei de Administrație publică „să fi fost o scăpare”, declarând totodată că în mod cert va solicita reîntoarcerea la comisie a ordonanței. „Nu se poate ca fiecare primar să ia ce hotărâre vrea el în chestiunea asta pentru că există norme europene care trebuie respectate or, în Constanța, se știe că preocuparea pentru ecologie și sănătatea orașului și a oamenilor e aproape zero”. Cu o ironie amară, Chirilă a apreciat și că „e o dragoste pentru betoane în Constanța… ceva de nedescris”. Deputatul Colegiului 10, Maria Stavrositu, a precizat că susține orice inițiativă de conservare a spațiilor verzi și nu de reducere a lor și că acțiunile sale vor fi în sprijinul acestei atitudini. Explicând că Articolul 71 era considerat abuziv, pe motiv că ar fi blocat dezvoltarea orașelor, Stavrositu a declarat că nu vede cum anume dezvoltarea orașelor va rezulta din „îmbâcsirea” lor cu betoanele care s-ar putea ridica în parcuri. Liberalii, niște pesimiști. Adică optimiști informați Deputații liberali constănțeni George Dragomir și Mihai Lupu susțin, și ei, că vor face tot ce le va sta în putință ca plenul Camerei Deputaților să întoarcă ordonanța în comisie. Dragomir a afirmat că este dezamăgit de faptul că o comisie condusă de un fost ministru al Mediului, anume deputatul Sulfina Barbu, a putut trimite spre votul final un astfel de act normativ „care aduce prejudicii și constănțenilor, dar și celorlalți locuitori ai țării” și că va avea o discuție cu colegii săi liberali pentru a cere reanalizarea ordonanței. Deputatul Colegiului 1 e de părere că „doar Băsescu îi va putea întoarce pe deputații PDL din această comisie”, dar și că presa, prin presiunea exercitată, va putea influența soarta spațiilor verzi. George Dragomir a fost, însă, destul de pesimist în ce privește succesul acestui demers. „Nu sunt pesimist, sunt doar un optimist informat”, a conchis el. Mihai Lupu, deputatul Colegiului 2, a precizat că „municipiul Constanța e praf” la capitolul parcuri și că va susține ca OUG să nu dea, în niciun caz, posibilitatea primarilor de a decide asupra destinației spațiilor verzi. „Inițiativa e împotriva cetățeanului” Deputatul Colegiului 8, Manuela Mitrea, s-a declarat revoltat de ordonanța care ar permite masacrarea spațiilor verzi și a menționat că nu e interesat de cine o susține în actuala variantă, putând fi vorba chiar și de colegi de partid, pentru că oricum va solicita întoarcerea ei în comisia care a mutilat-o de Articolul 71. „Trebuie să fii nebun să renunți la spațiul verde ca să construiești niște mastodonți. Această inițiativă e împotriva cetățeanului. Mă întreb dacă nu cumva la mijloc nu sunt niște interese personale”, a precizat parlamentarul social-democrat. Deputații PSD de Constanța Cristina Dumitrache, Eduard Martin și Matei Brătianu nu au putut fi contactați pentru a se pronunța pe acest subiect.