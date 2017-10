Cinci comune din Constanţa se vor înfrăţi cu localităţi din Republica Moldova

1

O idee pesedista !

Stiu ca primarii astia si-au inceput campania electorala iar unul dintre trendurile populiste electorale este si unirea cu moldovenii de dincolo de Prut . Mariana -agitatoarea de partid , profita din plin de asemenea oportunitati . Vad ca si alti primari , cu DNA-ul in pridvor , i s-au alaturat cu entuziasm . Este totusi , de bun simt , ca atunci cand se mai duc in Republica Moldova , sa nu mai fie insotiti de amante , precum Mihai Soare , de la Silistea ! Ce face in groapa numita Silistea este una , iar cand se afiseaza public , de mana cu fufa aia de la scoala , in Moldova , este altceva si deranjant ...