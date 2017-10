Christoph Daum, primele declaraţii înaintea meciului cu Danemarca

Christoph Daum, primele declarații înaintea meciului cu Danemarca

Marţi, 21 Martie 2017.

Selecționerul primei reprezentative de fotbal a României, Christoph Daum, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că jucătorii săi trebuie să aibă o mentalitate ofensivă din prima secundă a partidei cu Danemarca, dar fără să se lase descoperiți în apărare.El a explicat că jucătorii trebuie să atace chiar și în momentele în care nu au mingea. "Mentalitatea ofensivă trebuie să o avem din prima secundă a partide cu Danemarca, până în ultima. Dar întotdeauna trebuie să avem un echilibru. Altfel nu are niciun sens. Le spun întotdeauna jucătorilor să atace, dar asta nu înseamnă că trebuie să se lase descoperiți în apărare. Este foarte important să ai un echilibru. De când am venit aici am spus că trebuie să atacăm chiar și fără minge. Iar jocul ofensiv fără minge înseamnă presing pentru a recupera balonul cât mai repede posibil. Le-am explicat jucătorilor foarte clar că nu există situația de a pierde mingea, ci numai semnalul că trebuie să recupereze mingea. Trebuie să înțelegem acest lucru. Pierderea mingii este semnalul pentru presing, pentru atac. Iar acest lucru trebuie transpus în teren", a spus el.Întrebat dacă va folosi un sistem de joc cu doi atacanți, antrenorul german a răspuns: "Eu mi-aș dori să am șase atacanți în teren cu Danemarca".Christoph Daum a menționat că își propune să crească încrederea jucătorilor și în același timp să lucreze cu ei la nivelul automatismelor și sincronizării în teren. "Sunt foarte bucuros de felul în care reacționează jucătorii. Am făcut ieri o analiză tactică a jocului cu Polonia, pentru că după acel meci nu am avut timp, jucătorii au plecat la echipele lor de club. Vrem să le creștem încrederea jucătorilor, să le arătăm că se poate să își îmbunătățească jocul. Ne dorim să avem jucători mai buni la nivel individual, dar în același timp vrem ca și echipa să crească. Am lucrat la nivelul automatismelor și al sincronizării. Avem puțin timp la dispoziție și vrem să acționăm direct asupra acestor puncte pe care le putem îmbunătăți. Este un program încărcat. La intrarea în cantonament este scris "Casa Campionilor". Nu vreau să fie doar un slogan, vreau să vorbim, să arătăm și să ne comportăm ca niște campioni. Eu nu vreau să vorbesc despre rezultat, ci doar despre joc. Dacă jucătorii vor da maximum pe teren atunci vă garantez că toată lumea le va spune 'Bravo' indiferent de rezultat. Dar atunci când dai maximum pe teren, vă garantez că și rezultatul dorit va veni", a precizat Daum, citat de Agerpres.Echipa națională de fotbal a României întâlnește, la 26 martie, de la ora 21,45, pe Cluj Arena, selecționata Danemarcei, într-o partidă contând pentru Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018.