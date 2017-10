Christian Gigi Chiru îi invită pe cei interesaţi de cultură la Casa de Cultură

1

Comentariu

Nu vreau sa mai deranjez persoane angajate patimas in campanie. Voi fi totusi mereu un critic al actiunilor lui Chiru si Palaz atunci cand este necesar. Personal doresc si eu schimbarea dar, nu ma imbat cu apa rece. Cunosc prin prisma meseriei pe care o am zeci chiar sute de pensionari care au fost la Primaria constantenilor cu acele tichete si care vor vota tot cu Mazare. Romanul este PARSIV. Si eu am avut bete in roate puse de Mazare. Poate spune cineva dintre cei care m-au injurat pe aici ca am scris vreodata VOTATI-L PE MAZARE? Am scris doar ca sunt convins ca tot el va iesi primar. Sunt deja jocuri de culise pentru a castiga iar primaria. Si stiu ce scriu. Pentru a scapa de Mazare este nevoie de mai mult decat Chiru sau Palaz. Este nevoie mai mult decat fraza de genul: "Votam Gigi Chiru pe 10 iunie!" ...etc. Este nevoie ca tineretul orasului si oamenii sa vada in contracandidatul lui Mazare cu adevarat O SPERANTA. UN OM, UN CONSTANTEAN, care sa aiba acele calitati care sa il faca ELIGIBIL. O zi minunata. Si nu uitati ca in viata trebuie aplicat dictonul latin: "SINE IRA ET STUDIO."