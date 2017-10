Chiţac intră în campania electorală. Cu Delia

9

Cu tot respectul, mi-as permite sa raspund eu, fiindca am destul de multa experienta in domeniul asta. In primul rand, notorietate nu poti sa faci cu Delia. Din simplul motiv ca targetul (publicul tinta) este format in general din copii (10-15 ani) care nu voteaza. In al doilea rand nu poti sa lipesti imaginea unui candidat la primarie de imaginea unui artist (chiar daca este destul de respectabil) a carui melodie de succes in anul 2015 s-a redus la melodia "Da, mama, sunt beata!". In al treilea rand, o sugestie pentru expertii in imaginea domnului Chitac. Pentru a avea succes, trebuie respectati cativa pasi, care se rezuma in felul urmator: NOTORIETATE-CREDIBILITATE-REPUTATIE.

Răspuns la: Concert pentru Constanta

Adăugat de : Organizator, 22 decembrie 2015

D-le Zaporojan, in articolul din 9 decembrie spuneati ca e nevoie de notorietate. Acum ne criticati ca facem un eveniment in acest scop. Rostul...