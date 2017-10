Chiru strânge semnături pentru demiterea primarului Constanţei

10

funny

ceea ce mi se pare "amuzant" e ca...culmea...numai uitati-va si constatati: cei care se dau contra lui Chiru-deci PRO mazare -au un limbaj ce lasa de dorit, nefiind in stare sa isi spuna parerea fara a fi invaluiti de frustrari si nervi..sa intelegem ca toti cei care il sustin pe mazare sunt niste derbedei care nu stiu se se abtina de la comentarii injurioase sau care nu sunt in stare sa isi expuna parerea ferm? hm... curios...Bravo dlui Chiru pt initiativa! orasul asta merita o schimbare! poate ca nu va reusi dar faptul ca iese in fata denota hotararea sa si faptul ca el chiar isi doreste schimbarea.. bag de seama ca cei anti-Chiru explodeaza de nervi si li se umfla sangele in vene,nu sunt in stare sa aduca un argument plauzibil si nu stiu sa exprime ceea ce vor fara sa strecoare si o vorba vulgara; ce stiu ei e sa injure si sa jigneasca!bravo!tot inainte, dragi constanteni!