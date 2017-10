Chiru pariază pe profesoara Marina Iordache la Primăria Rasova

Democrat - liberalii constănțeni și-au stabilit candidatul pentru alegerile locale anticipate care vor avea loc în comuna Rasova, ca urmare a demisiei fostului primar, Mihalache Neamțu. Astfel, la ședința Biroului Permanent Județean, responsabilii de colegiu Cristian Zahariuc și Nicolae Ciucă au prezentat colegilor, candidatul pentru postul de primar al comunei Rasova. Drept urmare, la alegerile parțiale din 25 mai, Partidul Democrat Liberal o va susține pe Marina Iordache. Candidata are 46 de ani și este profesoară la școala gimnazială din localitate. Marina Iordache este născută și crescută în Rasova și își desfășoară activitatea profesională în comună de mai bine de 12 ani. „Ca profesor, am reușit să ajut la crearea unor noi generații, la educarea copiilor, la viitorul comunei noastre. Asta vreau să ating și în cariera politică, dar și în cea administrativă, din poziția de primar”, a declarat Marina Iordache. La rândul său, președintele PDL Constanța, senatorul Christian Gigi Chiru, este optimist în ceea ce privește șansele candidatei de a obține victoria. „Vin vremuri bune pentru PDL, am depășit momentele de cumpănă, iar spre partidul nostru vin oameni onești și bine pregătiți din punct de vedere profesional, cetățeni de seamă ai comunităților din care provin. Am fost cu toții impresionați de îndrăzneala doamnei Iordache. La Rasova, am avut primar PDL, iar doamna Iordache, prin modul în care este văzută în localitate, este pentru noi o garanție că Partidul Democrat Liberal poate și merită mai mult. Cetățenii comunei Rasova merită un primar care să garanteze un viitor mai bun, așa cum doamna Iordache o face zi de zi la școală, la catedră”, a declarat liderul PDL Constanța.