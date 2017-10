Chiru îl acuză pe ministrul Vosganian că plagiază proiectele PDL Constanţa

5

IQ vsIE

Nu trebuie sa punem la indoiala capacitatea si competentele politicienilor nostrii care,in permanenta ne flutura proiecte marete fara a merge la structurile abilitate pentru a le inregistra la capitolul,,proprietate intelectuala.''Unii pot chiar sa-si dea doctoratul in ,,demagologie''.Necazul in politica nu este ambundenta ideilor, ci CUM pot fi acestea transformate in realitate.Adicalea ma gandesc la consecintele unor astfel de nastrusnicii politice,cand si cu ce costuri ca de sucit mintile sunt foarte bune pentru naivi.Unul are vrajeala celalalt are inteligenta dobandita din experienta vietii.