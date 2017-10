Chiru îi cere lui Mazăre demisia de onoare

1

Nu e nonconformist ..e doar un goooo.lan

1.Cand a candidat prima data la primarie tipu asta avea niste afise in care se arata cocotat pe blocuri (zugravea,renova)...acum dupa 3 mandate apare doar imbracat ca un papagal intre femei.Unde e renovarea pe care ne-a promis-o?Cazinoul care e emblema orasului se prabuseste.Pe Cazino a luat bani din concesionare...care s-au varsat la bugetul general.De 3 mandate tipu nu a avut buget pt Cazino...dar pt pui si ulei are anual milioane de euro din taxele noastre. 2.Iarna de iarna pleaca in tarile calde iar noi ramanem sa ne luptam cu zapada si frigul.Noua ne vinde imaginea de nonconformist...vezi Doamne el nu trebuie sa stea langa buldozer sa dea zapada..doar el supervizeaza oricum de la distanta.Ce nu intelege tipul asta e ca pt postul pe care il ocupa nu i-a cerut nimeni o diploma, o experienta in domeniu..etc(asa cum ceri unui manager)..el doar a castigat increderea celor care l-au votat.De aceea el nu se poate coti la greu...trebuie sa stea in linia intii sa dea incredere oamenilor.Functia lui e politica...nu e de manager.Ne prosteste in fiecare zi cu faptul ca nu conteaza daca el doarme in club...daca treaba merge..Nu e asa..el e primarul Constantei si trebuie sa realizeze asta..ne face de ras.Nu mai vorbinm ca a pierdut in dauna comunitatii cam tot ce se putea...Ce fel de conducator e asta?