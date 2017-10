Chiru: „Banias a trădat pentru interesul personal“

4

Maurul si-a facut datoria,

Maurul trebuie sa plece.Cine a folosit pentru prima data termenul de "scena politica",sigur nu a gresit. La portile Bizantului,politica este ca o piesa de teatru in care politicienii sunt niste actori bine platiti iar noi suntem simpli spectatori.In cazul de fata actorul Banias a iesit din scena.Actorul merita aplaudat.La noi,scenariul alegerilor locale a fost "scris" cu multi ani in urma la Bucuresti.Constanta a fost prin intelegere, este si va fi fieful neocomunistilor.De 12 ani pe scena politica constanteana se joaca acceasi piesa de teatru politic.Mazare si "echipa mea" intra in cursa electorala iar celelalte partide politice joaca rolul opozitiei. Pentru stagiunea electorala din 2012,stim din vreme cine va fi viitorul primar.Banias si actorii politici din PDL si-au jucat bine rolul.In campaniile electorale trecute, actorul Banias a reusit sa mimeze rolul de opozant al lui Mazare.Dar in culise Banias a facut tot posibilul sa dezorganizeze partidul in asa fel incat sa sa-l scoata din cursa electorala.Actorul a jucat bine,actorul va pasi pe COVORUL ROSU si va fi premiat cu o casa nationalizata in centrul istoric,un hotel sau un teren de casa.Asa se explica siguranta,calmul,indiferenta si aroganta lui Mazare.Banias este un actor talentat,Banias este aplaudat, Banias a ridicat "sala" in picioare.