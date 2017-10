Che Guevarza a cedat

5

Nu mai supralicitati rolul mass-media. Astia cu rosu, sunt uniti de retele clandestine si lucreaza de la om la om. Ii doare pe ei in pix de presa sau TV. Astea-s prostii pentru "telectuali". Iar cei care nu sunt in fapt cu rosu, nu prea se uita la prostiile lor. Au posturi mai interesante sau internet. Rosii (care numai comunisti nu sunt, dar exploateaza abil nostalgiile babelor si mosilor), cistiga votul aici, prin exploatarea comoditatii concetatenilor nostri.Daca ar veni la vot toti, PSD ar fi spulberat. Dar nu vor, considerind ca votul este sub demnitatea lor. Ii lasa doar pentru aia cu punga cu puiul si uleiul. Si uite ce iese. Apoi, babele care l-au votat initial, au mai trecut in lumea celor drepti. Raportul de forte s-a mai schimbat. Este si foarte adevarat, atita timp cit opozitia lui Mazare nu se focalizeaza pe un singur candidat, care sa capteze simpatia multimilor, nu se va reusi. Cind pleci in cursa cu 2-3 candidati diferiti, Mazare concentreaza votul "profesionistilor de stat la cozi" si cistiga din primul tur. Alegeti un singur candidat, care sa participe la alegeri impotriva lui Mazare! tetraesbaftalo!