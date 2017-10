Cezar Preda spune că este hotărât să nu revină "niciodată" la conducerea PDL Buzău

Deputatul Cezar Preda spune că este hotărât să nu revină "niciodată" la conducerea PDL Buzău, funcție din care și-a dat demisia la începutul lunii februarie, el adăugând că a fost criticat "de-a lungul timpului" de colegi din partid că "nu a obținut rezultatele pe care ar fi trebuit să le obțină"."Acest parcurs al meu de acum înainte vine să fixeze și mai bine hotărârea mea de a nu reveni niciodată la conducerea PDL Buzău. Am fost criticat de-a lungul timpului atât de adversarii politici, de presa cât si de oameni din partid că nu am obținut rezultatele pe care ar fi trebuit să le obțin aici. Eu invit pe toți potenții din politică și mai ales din PDL să vină să preia organizația asta și să o ducă pe culmile succesului", a declarat, vineri, într-o conferință de presă, deputatul Cezar Preda, citat de Mediafax.Preda a spus că îi roagă pe colegii săi de la București "să ia o decizie și să vină să facă mari performanțe"."Așa cum îi cunosc pe colegii mei de la București ei sunt foarte viteji, dar dacă îi pui să facă ceva care să îi și recomande așteaptă să mă întorc eu. Îi rog să ia o decizie și să vină să facă mari performanțe. Aceeași rugăminte o am și la cei din Biroul Permanent Județean pentru că mie îmi ajunge", a spus Cezar Preda.În 5 februarie, Cezar Preda anunța că demisionează din funcțiile de vicepreședinte al PDL la nivel național și de președinte al PDL Buzău, spunând că a luat această decizie în urma reuniunilor PDL care au avut loc 1 februarie la Brașov, unde el afirmase că, prin hotărârile pe care le-a luat, "PDL a creat un monstru numit USL".