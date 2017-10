Cezar Preda, şocat de plecarea lui Mihai Stănişoară

1

preda este socat

Spre deosebire de Preda, noi nu suntem socati.Politicianistii au avut grija ca in 23 de ani sa ne demonstreze ca normalitatea in politica romaneasca se bazeaza pe coruptie,pe traseism,pe interese de clan.Pentru a ajunge la putere,partidele sunt gata oricand sa se foloseasca de toate mijloacele,ignorand programele si statutele. Datorita politicianismului,in Romania nu se poate ajunge la guvernare decat formand o coalitie,care va forma un guvern de coalitie si care va semana cu w.c-urile publice care primesc pentru cateva momente cunoscuti si necunoscuti,prieteni si adversari.Dusmanii ireductibili de ieri,isi dau mana in vazul lumii si se pupa cu ardoare pe obrajii scuipati reciproc cu putin timp in urma cand erau adversari.Si PDL a primit traseisti in partid si nimeni n-a fost socat.Daca in viitor PDL se va alia cu PNL ce vor face Stanisoara si Frunzaverde? Desigur ca vor fi mentinuti in functii,existand sansa ca tocmai cei fideli ca Cezar Preda sa fie eliminati.