Cezar Preda, către Ludovic Orban: Eu sunt creştin, dar nu cretin

"Răspunsul este dur, nu prea folosesc asemenea cuvinte, dar e corect: eu sunt creștin, dar nu sunt cretin. Eu sunt creștin-democrat și înseamnă că îmi iubesc familia, îmi iubesc biserica, îmi iubesc autoritatea locală. Astea sunt principiile creștin-democrației. Dar asta nu înseamnă că nu pot conviețui într-un partid care provine din fuziunea a două partide. A spune despre mine că 'este incompatibil' sau 'nefiresc', că deși sunt creștin-democrat, nu susțin referendumul... Eu nu am spus niciodată că nu susțin familia. (...) Este falsă abordarea că cineva a câștigat și cineva a pierdut (n.r. - la referendum). Este falsă abordarea iar Partidul Național Liberal se duce într-o direcție greșită. Românii au nevoie de soluții, românii nu au nevoie de o politică a anilor '96-2000, pentru că politica '96-2000 pentru dreapta românească a însemnat începerea dezastrului, dispariția PNȚCD. Iar acum, PNL, dacă nu-și revizuiește foarte rapid oportunitatea de a conduce România, de a arăta românilor că poate conduce România cu soluții, degeaba jucăm ping pong cu 'Dragnea e de vină', 'Dragnea este un hoț', 'Dragnea este un nenorocit'. Asta vede fiecare cetățean', a declarat Cezar Preda la RFI.El a adăugat că niciodată nu și-a trădat partidul și nici nu a făcut blat cu PSD, o ultimă greșeală din partea conducerii PNL fiind "acea incredibilă plângere penală a unui șef de partid asupra unui prim-ministru"."Așa ceva nu se face. Când l-am întrebat, mi-a spus că s-a consultat cu niște prieteni. Pe urmă, văzând că această glumă se îngroașă și că este atipic pentru politicieni să înceapă să arunce unul spre altul cu plângeri penale, a pus partidul să voteze. Deci, o greșeală mare! Apoi, de fiecare dată, noi facem plângeri penale parlamentarilor, când avem atâtea și atâtea posibilități pe regulamentul Camerei sau Senatului să acționăm. Noi întotdeauna ne-am concentrat acum să facem tot felul de atacuri la CCR și când aveam, și când nu aveam dreptul. Iată cum se adună toate acestea, iar faptul că ne ascundem sub o așa-zisă Opoziție pe mine nu m-a convins. Dacă poate Ludovic Orban să se schimbe, bine. Dacă nu, rezultatele vor fi catastrofale la primăvară", a afirmat deputatul PNL.Președintele PNL, Ludovic Orban, consideră că pozițiile critice ale unor colegi de partid la adresa conducerii PNL, exprimate duminică seară, reprezintă "o ieșire ciudată", care avantajează PSD, iar acestea nu ar trebui să prezinte o foarte mare importanță pentru spațiul public.El a spus că este mirat că Alina Gorghiu are această poziție publică, în condițiile în care protocolul cu Coaliția pentru Familie a fost semnat în mandatul ei de președinte și s-a manifestat în perioada precampaniei din 2016 în favoarea familiei tradiționale.Orban a adăugat că i se pare ciudată și poziția lui Cezar Preda, "care vrea să fie liderul unei facțiuni creștin-democrate în interiorul PNL".