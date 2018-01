CEx PSD se întruneşte azi pentru a nominaliza un nou premier după demisia lui Tudose. Dragnea: Se pare că am mână foarte proastă

CEx PSD se întrunește azi pentru a nominaliza un nou premier după demisia lui Tudose. Dragnea: Se pare că am mână foarte proastă

Ştire online publicată Marţi, 16 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru postul de premier interimar sunt vehiculate nume precum cel al Vioricăi Dăncilă, al Liei Olguța Vasilescu sau cel al vicepremierului Paul Stănescu, acesta anunțând însă încă de săptămâna trecută că nu își dorește funcția de premier, scrie News.ro.Adresa oficială privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marți la Administrația Prezidențială, a informat luni seara Guvernul într-un comunicat."Premierul Mihai Tudose și-a înaintat în această seară demisia din funcție, urmând ca, potrivit legii de organizare și funcționare a Guvernului, să fie transmisă Administrației Prezidențiale, în cursul zilei de mâine, o adresă oficială în acest sens", se arată în comunicatul Executivului.Potrivit sursei citate, președintele Klaus Iohannis va emite decretul de vacantare a postului."Conform procedurilor, președintele României, Klaus Iohannis, va lua act de demisia din funcție a prim-ministrului Mihai Tudose și va emite decretul de vacantare a postului, precum și decretul de numire a unui alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar pentru a îndeplini atribuțiile prim-ministrului până la formarea noului Guvern. Ambele decrete prezidențiale vor intra în vigoare odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial", se mai arată în comunicat.Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seară, într-o conferință de presă susținută după ședința Comitetului Executiv al partidului, că de această dată el nu va face nicio propunere pentru postul de premier, argumentul său fiind acela că are "o mână foarte proastă".”Se pare că eu am mână foarte proastă (...) Le-am spus colegilor mei astăzi că eu nu voi face nicio propunere. Prima dată, la Sorin Grindeanu, eu am făcut propunerea, ei au votat-o. La Tudose am avut o discuție cu fiecare în parte, pe cine ar vede, pe cine n-ar vede (sic!). Mâine au nu voi face nicio propunere”, a explicat Dragnea.Liderul PSD a mai spus că la CEx de marți nu vor pleca "până nu iese fum alb".”Sigur vor fi mai multe variante în discuție”, a susținut Dragnea.El a mai apreciat că ar trebui menținută actuala structură a Guvernului.Întrebat dacă va rămâne în Guvern Carmen Dan, Dragnea a răspuns că va decide CEx. El a spus că tot CEx va face și evaluarea miniștrilor și va decide cine rămâne și în viitorul Guvern.