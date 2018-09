CEx decide soarta lui Dragnea: ”Eu nu vreau să rup partidul”







Update 14.57. Surse din ședință au declarat pentru realitatea.net că primul a vorbit Liviu Dragnea care a punctat că el nu vrea să rupă partidul. Acesta a mai spus că punctele din scrisoare puteau fi discutate prima dată în partid.



A luat cuvântul și Viorica Dăncilă, care a spus că ea continuă cu echipa cu care a mers la drum. Ulterior, a luat cuvântul și Gabriela Firea. Aceleași surse mai spun că un alt Cex va avea loc săptămâna viitoare. Tabăra anti-Dragnea ar avea 13 voturi în Cex, mai spun sursele și ar urma să nu se mai ceară vot pentru scrisoare.







PSD dă în clocot! Comitetului Executiv va decide astăzi soarta lui Liviu Dragnea. Șeful PSD dar și adversarii săi au dus negocieri până în ultima clipă cu filialele. Cu toatea acestea, Dragnea are un avantaj, întrucât aproape 40 de voturi sunt de partea lui. Cu doar câteva ore înainte de CEx, trei lideri din tabăra anti Dragnea au declarat pentru realitatea.net că nu stiau câte filiale sunt de partea lor. Potrivit unor surse, tabăra anti Dragnea se bazează pe 19 voturi. În schimb, Liviu Dragnea a intrat la ședință cu 40 de lideri, ceea ce inseamnă că rezultatul votului ar urma să fie clar in favoarea lui, întrucât CEx-ul are 65 de membri.