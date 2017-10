Cernavodă şi pericolul nuclear - noi măsuri pentru siguranţa locuitorilor

Cernavodă și pericolul nuclear - noi măsuri pentru siguranța locuitorilor

Orașul Cernavodă devine pe zi ce trece, un oraș mai sigur pentru cetățeni. Recent, aleșii locali au oferit numărul maxim de voturi proiectelor inițiate de primarul Gheorghe Hânsă cu privire la asigurarea unei rețele secundare de apă potabilă și menajeră, dar și organizarea unui Serviciu Voluntar pentru situații de urgență în Cernavodă.Inițiativa aparține edilului Gheorghe Hansă, care a luat această decizie, în urma unei vizite efectuate la Krsko din Slovenia, oraș cu activitate nucleară care are 3.000 de voluntari, pregătiți să intervină în orice situație de urgență, pentru salvarea și sprijinirea semenilor lor.„Înființarea unei astfel de echipe are drept scop dezvoltarea conceptului de voluntariat și la Cernavodă, după modelul slovenilor. Administrația locală susține cu tărie necesitatea derulării unui astfel de proiect la nivel local, și va organiza o serie de acțiuni care vizează educația civică, cu scopul de a-i convinge pe cetățeni să se implice în acțiuni de voluntariat. Astfel, în scurt timp, se dorește constituirea primei echipe de voluntari, din care vor face parte persoane cu vârste cuprinse între 18-65 de ani, pe bază de contracte de voluntariat. Voluntarii vor fi nevoiți să îndeplinească anumite condiții cum ar fi aptitudine de muncă, interes și disponibilitate pentru această activitate, condiție fizică și psihică”, a declarat primarul Gheorghe Hânsă.El a adăugat că serviciul se va subordona Consiliului Local, iar activitatea acestuia va fi condusă chiar de primar, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Cernavodă. În schimb, coordonarea și controlul metodologic al serviciului se realizează de către IGSU și ISU Dobrogea, ca organe de specialitate ale MAI. Serviciul care va face parte din forțele de protecție ale sistemului de securitate națională, va trebui să dețină pentru început minim 23 de membri, care vor fi pregătiți pentru: apărarea vieții, a bunurilor și a mediului împotriva dezastrelor, precum și realizarea măsurilor de protecție civilă prevăzute în planurile de apărare specifice fiecărui risc.Un alt proiect vizează crearea unei rețele secundare de apă potabilă și menajeră pentru situații de urgență și are în vedere forarea a șapte puțuri. Acestea vor fi dotate cu pompe submersibile, care vor distribui apa, prin rețeaua existentă către locuitorii orașului.Pentru a asigura funcționarea continuă a instalației de pompare a apei, alimentarea cu energie electrică se va face atât de la rețeaua națională de distribuție, cât și de la surse proprii precum generatoare electrice și panouri fotovoltaice.Costurile realizării acestui proiect vor însuma 588.000 lei, asigurate din bugetul local. Prima etapă care vizează proiectarea se va desfășura până la sfârșitul anului, iar cea de a doua, execuția lucrărilor, se va desfășura anul viitor.