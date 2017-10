Cernavodă, oraş turistic? Cu ce vrea Primăria să atragă turiştii

Cernavodă, oraș turistic? Cu ce vrea Primăria să atragă turiștii

Printre amplele pregătiri de reabilitare a întregii infrastructuri a orașului, Administrația Publică Cernavodă se află și în plină conservare a siturilor care fac parte din patrimonial istoric al localității. Din acest motiv, edilul Gheorghe Hânsă intenționează ca, pe viitor, să atragă fonduri europene pentru construirea unui centru turistic în oraș.Până atunci, potrivit primarului, municipalitatea a efectuat deja un inventar al tuturor obiectivelor care pot fi destinate turismului și care atrag de obicei atenția celor care vizitează orașul. Astfel, s-a hotărât ca acestea să fie introduse într-un circuit turistic al orașului.„A fost elaborat un proiect de implementare a unui centru turistic în Cernavodă și de conservare a tuturor obiectivelor destinate vizitelor. Cel mai recent pas a fost reabilitarea mormântului pictat de la Hinog, aceasta fiind ultima descoperire arheologică din zonă, descoperit accidental, în urmă cu aproximativ patru ani, de către proprietarul unui teren arabil lângă Hinog. Săpăturile arheologilor au arătat că mormântul este vechi de mai bine de șapte secole iar osemintele, locul amplasării și picturile de pe pereți, arată că tumulul ar fi aparținut unui episcop de origine tracă”, a spus edilul din Cernavodă, Gheorghe Hânsă.El a adăugat că acesta este situat în apropiere de cetatea Axiopolis, unde cărțile spun că exista o episcopie unde ar fi slujit episcopul Cyrilus, care a fost martirizat împreună cu creștinii Quindius și Zenonis.Lângă mormântul episcopului se află, în prezent, unul dintre cele mai moderne adăposturi de câini, măgari și cai „Save the dogs and other animals”, de asemenea introdus în circuitul turistic al orașului.În apropiere de cele două obiective, se află Cetatea Axiopolis, loc de referință al circuitului turistic al localității. Din nefericire, în prezent, cetatea nu poate fi accesibilă vizitatorilor, deoarece în zona amplasamentului acesteia se află o unitate militară, motiv pentru care zona geografică face ca ruinele să aparțină MApN. Din acest motiv, autoritățile publice locale caută măsuri pentru a scoate cetatea de sub patrimonial armatei, și a o destina ulterior circuitului turistic.Un alt punct de referință al patrimoniului istoric al zonei, îl reprezintă statuetele descoperite în 1956 în necropola de înhumare din Dealul Sofia, la Cernavodă „Gânditorul și consoarta sa”, operă de artă ce datează din anii 2500 î.e.n. În prezent, imaginea celor două creații, reprezintă emblema orașului Cernavodă.De asemenea, cetatea Capidava reprezintă un alt obiectiv turistic al zonei, dar și Podul Carol I, construit la sfârșitul sec XIX, de arhitectul Anghel Saligny. Așadar, proiectul de promovare a punctelor turistice din zonă se află în curs de derulare, amenajările și conceperea broșurii de prezentare a obiectivelor fiind realizate din bugetul local, urmând ca anul viitor să fie construit și un centru turistic, din fonduri europene.