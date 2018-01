CERERE FĂRĂ PRECEDENT CĂTRE IOHANNIS

Ştire online publicată Luni, 29 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

”Președintele României poate bloca prezența în Guvern a miniștrilor cu probleme de integritate, chiar și după ce cabinetul Dăncilă va primi votul de investitură din partea Parlamentului.Cel puțin acești membri ai Guvernului PSD au o incontestabilă problemă de integritate:- Rovana Plumb, a cărei urmărire penală în dosarul Belina a fost blocată prin votul majorității PSD-ALDE din Parlament. Doamna Plumb are o problemă de integritate nu doar prin implicarea ei în dosarul Belina, dar și prin faptul că s-a folosit de poziția ei politică pentru a bloca cercetarea penală, încălcând astfel principiul constituțional al egalității în fața legii. De altfel, până și fostul premier Tudose a definit-o drept „penală” și a dat-o afară din Executiv.- Viorel Ilie, a cărui urmărire penală în dosarul fraudării unor concursuri a fost blocată de aceeași majoritate PSD-ALDE.- Radu Oprea, ministru pentru mediul de afaceri, a fost trimis în judecată pentru evaziune și spălare de bani. Este adevărat, dosarul a fost retrimis Parchetului, pentru a fi refăcut, dar el nu a fost închis. De altfel toată averea acestui individ e făcută pe contracte (dubioase) cu statul.Potrivit articolului 104 din Constituția României, „primul-ministru, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului vor depune individual, în fața Președintelui României”. Subliniez cuvântul „individual”! Ce poate face șeful statului?Să refuze jurământul de investitură din partea unor miniștri penali.Va fi un gest fără precedent, dar necesar în aceste momente de criză, când penalii cred că își pot permite orice. Desigur, se poate ajunge la un conflict constituțional între autoritățile statului și, foarte probabil, va fi nevoie de o decizie a Curții Constituționale, care să tranșeze situația. Însă, la obrăznicia PSD-ului, care plasează penali în Executiv „pentru că poate” (după cum a spus fostul lacheu al lui Vadim Tudor, Codrin Ștefănescu), trebuie să existe un răspuns pe măsură.Vă rog să observați că nu am pomenit numele actualului președinte al României, domnul Klaus Iohannis. De la dânsul nu mai am nici un fel de așteptări.Totuși, aș aminti, atât acestui președinte, cât și celor care mă citesc, de un gest istoric, din vara anului 1945, la care a recurs un tânăr de doar 23 de ani în tentativa de a nu lăsa țara pe mâna comuniștilor: greva regală din perioada august 1945 – ianuarie 1946. Regele Mihai avea pe atunci doar 23 de ani, însă a avut curajul să refuze să semneze actele guvernului Groza și să primească miniștrii în audiență. Desigur, ulterior, opoziția suveranului la regimul comunist s-a diluat, iar confiscarea, în ultimii ani, a Casei Regale de către penalii Tăriceanu și Dragnea, este tristă și dezamăgitoare. Dar gestul tânărului Rege Mihai, din vara lui 1945, este un exemplu și o lecție din care pot învăța cei care azi se întreabă fricos-retoric: „Dar ce puteam face?”.Există, după opinia mea, două categorii de politicieni: cei care se ascund în spatele unei perdeli de norme și de legi, pentru a-și justifica inacțiunea, și cei care aleg, curajos, să ia sabia și să taie nodul gordian. În aceste vremuri, când România se sufocă sub ocupația unei bande de tâlhari, ar fi fost nevoie de lideri curajoși, care să-i înfrunte pe cleptocrați. Din păcate, astfel de lideri nu se găsesc în palatele din București, ci doar în stradă, alături de popor”, spune George Mioc într-un comunicat.SURSA: realitatea.net