Cenzura faţă cu reacţiunea. Marcă Nistorescu. Cornel Nistorescu

Cenzura față cu reacțiunea. Marcă Nistorescu. Cornel Nistorescu

Concedierea, în cursul zilei de ieri, a ziaristului Cristian Pătrășconiu, senior editor la „Cotidianul”, de către noul director, Cornel Nistorescu, a scandalizat jurnaliștii de la publicația mai sus amintită și nu numai, aceștia reacționând vehement, pe blogurile lor, cu nerv și indignare. Astfel, în urma comunicării, de către cel pe care Pătrășconiu îl numea, anul trecut, pe blogul său, „amintirea tot mai îndepărtată a unui fost mare ziarist”, a deciziei de concediere a ziaristului (n.r. - a lui Cristian Pătrășconiu), Ioan T. Morar, Eugen Istodor, Alin Fumurescu, Cristian Teodorescu, toți jurnaliști care semnează în „Cotidianul”, critică public gestul celui care, de la 1 august este, potrivit unui comunicat de presă semnat de grupul Realitatea - Cațavencu, noul director al ziarului. Potrivit comentariilor lui Mihnea Măruță (unul dintre foștii directori ai „Cotidianului”), publicate pe blogul său, Nistorescu a motivat concedierea lui Pătrășconiu drept o urmare firească a faptului că acesta din urmă nu se „conformează” ideii sale de ziar. Mai mult, se pare că cei care au participat la ședința de ieri au solicitat explicații vreme de aproximativ o oră, dar nu au fost lămuriți. Cristian Pătrășconiu va primi preaviz la întoarcerea sa din concediu. Interesant de remarcat este că, așa cum tot de pe blogul lui Măruță aflăm, atunci când a fost întrebat de unul dintre șefii de departament, în baza căror criterii a fost evaluată activitatea lui Pătrășconiu, Cornel Nistorescu, unul dintre cei mai controversați ziariști ai „vechii gărzi” a motivat: „Niciodată n-am avut un criteriu. Sper să nu urmezi tu”. Șeful departamentului politic de la „Cotidianul”, Cristian Șuțu, semnalează și el, pe blogul său, sub titlul „Când viața e de ….., iar unora le place mirosul”, faptul că publicația la care scrie „a făcut preinfarct”. Comentând concedierea prietenului și colegului său, Șuțu precizează că e vorba de o decizie editorială pe care nu au înțeles-o nici el, nici colegii săi. „Trăim vremuri grele, foarte grele”, mai scrie Șuțu, cu un regret pe care nu și-l cenzurează. Concedierea lui Cristian Pătrășconiu vine la doar câteva zile după ce Cornel Nistorescu a decis, ca un prim gest în calitatea sa de nou director la „Cotidianul”, să scoată de pe site-ul ziarului, la doar o oră după publicare, materialul intitulat „Petru Romoșan, turnătorul lui Horia Bernea și al lui Ion Negoițescu”, semnat de Mirela Corlățan. Gestul său a fost considerat cenzură în toată regula, iar oamenii de presă au comentat că motivul care ar fi stat la baza dispariției din homepage a anchetei ar fi relația care îl leagă pe Pătrășconiu de criticul de artă Romoșan. În acest moment, materialul ziaristei cenzurate este accesibil on line, în pofida deciziei editoriale, marcă Nistorescu, de a face dispărută o anchetă pentru care semnatarul său a așteptat, din partea Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, mai bine de doi ani pentru a afla adevărul. „Potrivit notei de constatare, CNSAS deține angajamentul olograf, semnat cu numele real de Petre Romoșanu pe 26 septembrie 1987, în care-și asumă numele de cod „Robert”, nume sub care s-a angajat să dea informații în special despre pictorii Horia Bernea și Paul Gherasim”, scrie Mirela Corlățan în ancheta sa. Iată, așadar, că ceea ce numim, generic, „a patra putere din stat”, poate fi cenzurată nu doar din exterior, ci și din interior, din propriul for de organizare. Asistăm, astăzi, la încălcarea grosieră a codului deontologic care ar trebui să stea la căpătâiul oricărui ziarist și, mai grav, la cenzurarea libertății de exprimare a opiniei. „Înjurați și huliți cum sunt, inclusiv de către președinte, ziariștii sunt un grup profesional mai ciudat decât, să zicem, un colectiv de muncitori constructori. Betonul îl poți turna bine, chiar dacă îți înjuri, printre dinți, șeful. De scris, însă, când nu mai crezi în ceea ce scrii, e ceva mai greu”, scrie Alin Fumurescu pe blogul său, exprimând ceea ce, din păcate, pare edificator pentru situația care, zilele acestea, reduce nu la tăcere, ci la tristețe redacția „Cotidianul”.