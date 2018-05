Centrul "Jean Constantin", subiect de scandal între CJC şi Federaţia Tinerilor

Centrul "Jean Constantin", subiect de scandal între CJC și Federația Tinerilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul Județean Constanța a aprobat, vineri, darea Centrului Cultural „Jean Constantin” în administrarea Centrului Cultural „Teodor Burada”. Inițiativa a fost contestată de Federația Tinerilor din Constanța, care, alături de Asociația Elevilor Constanța, a precizat că proiectul a fost deturnat și destinația acestuia a fost schimbată.„Federația Tinerilor din Constanța a comunicat în ultimii doi ani despre această situație și conducătorii Consiliului Județean Constanța păreau că au înțeles problema. Acum două luni, Federația a reușit să blocheze un proiect asemănător arătând motivele de nelegalitate ale acelui proiect. Centrul a fost închis, imediat, după deschidere, și nu dispune de personal de specialitate. Nu există nicio strategie/viziune cu privire la funcționarea acestui centru. Acest vot reprezintă o lovitură dată tinerilor din Constanța, transformând un proiect pe fonduri europene într-o prelungire, un sediu secundar, a Centrului Cultural «Teodor Burada»”, a acuzat Alexandru Bajdechi, președintele Federației Tinerilor din Constanța.Tinerii mai spun că nu au fost consultați sub nicio formă înainte ca o astfel de decizie să fie luată. De cealaltă parte, conducerea CJC a precizat că timp de doi ani, Centrul „Jean Constantin” va funcționa sub administrarea Centrului Burada, urmând ca după această perioadă să se stabilească viitorul Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret.„Abia din 2020 vom putea ști exact cum ar putea să funcționeze. Proiectul are niște indici de îndeplinit, acel centru nu poate aduce profit, ci trebuie doar să-și achite cheltuielile de funcționare. Tarifele pentru firme vor fi mult mai mici ca în alte părți pentru că nu va fi adaosul comercial, cum este la privat, pentru obținerea profitului. Cei de la Burada vor stabili niște criterii și niște prețuri. De asemenea, tot ei vor stabili și persoana care va ocupa postul de șef serviciu. Din punctul meu de vedere, domnul Dan Cojocaru s-a ocupat cu succes de deschidere și de perioada anterioară deschiderii”, a declarat Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța.