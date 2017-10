Centrul de Sănătate şi Liceul "Lazăr Edeleanu" din Năvodari, în atenţia aleşilor locali

Centrul de Sănătate și Liceul "Lazăr Edeleanu" din Năvodari, în atenția aleșilor locali

Reprezentanții administrației publice din orașul Năvodari au pe masa de lucru mai multe proiecte de interes local. Unul dintre acestea vizează Centrul de Sănătate Multifuncțional. În acest context, edilul Florin Chelaru a anunțat, recent, că a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Centrul de Sănătate Multifuncțional.În cadrul acestei unități sanitare, vor exista cabinete medicale ambulatorii cu specializările pediatrie, radiologie, cardiologie, obstetrică ginecologie, chirurgie și saloane de internare cu capacitatea de 20 de locuri, dar și serviciul de gardă permanentă 24/24h. Valoarea totală a investiției este de 3.729.155,55 lei. Noua investiție va avea trei corpuri de clădire, alei, parcări și trotuare.„Aprobarea indicatorilor tehnico-economici este un pas important. Urmează certificatul de urbanism, avizarea la Ministerul Sănătății și licitația publică pentru demararea lucrărilor de construcție și amenajări interioare”, a spus primarul Florin Chelaru. Nici domeniul învățământului nu a fost uitat, astfel că a fost elaborat și depus un nou proiect - „Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Tehnologic «Lazăr Edeleanu» Năvodari” pentru a fi finanțat din fonduri europene.Beneficiile pe care locuitorii orașului Năvodari le vor avea ca urmare a implementării proiectului vor consta în îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității de învățământ în Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” pentru un număr de 848 de elevi și 66 de cadre didactice. Totodată, vor fi îmbunătățite condițiile de igienă și confort termic interior, vor fi reduse pierderile de căldură și consumul energetic. În plus, prin punerea în practică a acestui proiect, se vor reduce costurile de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum și vor fi reduse emisiile poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. Tot în cadrul acestui proiect finanțat din fonduri europene se vor reabilita cele trei corpuri de clădire ale liceului, inclusiv sala de sport, toate în suprafață totală desfășurată de 7.209 mp și o suprafață utilă de 5.947 mp. Pentru toate aceste corpuri de clădire, se va executa izolarea termică a pereților exteriori, termoizolarea pereților în zona soclului, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire. În plus, se va reabilita și moderniza instalația de iluminat și se vor înlocui corpurile de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.Pe lângă avantajele menționate mai sus, ca urmare a realizării proiectului se preconizează o scădere a consumului anual specific de energie primară la 114 kwh/mp/an, urmând a se înregistra o reducere a consumului cu aproximativ 40% față de consumul inițial în condițiile în care 11,72% din consumul total de energie primară va fi realizat din surse regenerabile de energie, înregistrându-se astfel economii la bugetul local concomitent cu îmbunătățirea condițiilor de învățământ.Proiectul are avizul Ministerului Educației Naționale, instituție care și-a dat acordul pentru realizarea acestei investiții.Valoarea totală a proiectului este de 1.469.161,14 euro, iar contribuția Primăriei Năvodari este de doar 2% din cheltuielile eligibile.