Centru pentru tineret, inaugurat în comuna Poarta Albă

În comuna Poarta Albă s-a inaugurat, ieri, un Centru pentru tineret, menit să le ofere localnicilor cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani alte modalități de învățare decât cele tradiționale. La eveniment au participat primarul comunei, Vasile Delicoti, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Poarta Albă, prof. Florentina Mangri și administratorul delegat al Zonei Metropolitane Constanța, Ani Viorica Merlă. În luna octombrie 2012, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” a demarat implementarea proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană din localitatea Poarta Albă în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret”. Prin acest proiect a fost reabilitată și dotată o clădire în prezent neutilizată din comuna Poarta Albă. „S-a înființat un Centru pentru tineret care să ofere tinerilor metode alternative de învățare, o educație informală care să vină ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează în școli, să reprezinte un loc de întâlnire pentru desfășurarea unor activități cultural - artistice și educative. Așa că am reabilitat căminul cultural, construit în 1970. Cred că va fi cea mai folosită clădire”, a precizat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. Noul centru de tineret din comuna Poarta Albă are o suprafață totală de 514,45 metri pătrați, fiind dotat cu mobilier adecvat și echipamente IT necesare desfășurării activității și va deservi peste 1.600 de tineri. Clădirea a fost reabilitată și modernizată, astfel că în prezent cuprinde un centru de informare, o sală de ședințe, o sală pentru organizarea diferitelor festivități, conferințe, spectacole, dar și o scenă pentru evenimente speciale. De asemenea, în centru se găsește și o zonă de consiliere și educație pentru cultura antreprenorială, dar și săli multifuncționale, pentru activități sportive, o bibliotecă și o sală de lectură. În ceea ce privește dotarea cu echipamente IT, căminul cultural beneficiază de un televizor LED, două laptopuri, două imprimante, un co-piator, o stație amplificare, trei plasme, două sisteme de proiectare lumini și un ecran de protecție. În plus, în clădire au fost amenajate și camere pentru divertisment, în care se găsesc două mese pentru tenis de masă, două mese pentru șah și două mese de biliard. Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni, acesta fiind finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de peste 2,7 milioane lei, dintre care aproximativ 2,1 milioane reprezintă asistența financiară nerambursabilă, iar 42,733 lei reprezintă contribuția Primăriei Poarta Albă.