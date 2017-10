Centru de Afaceri modern, de zeci de milioane de lei, la Năvodari

1

Intrebari

1.Avand in vedere faptul ca valoarea investitiei este de aprox. 7.2 mil Euro din care Primaria Navodari va cofinanta 50%, acest procent va fi sustinut prin contractarea unui credit bancar? 2. Tinand cont de termenul de finalizare al lucrarii, si anume mijlocul anului 2015, exista previziuni ca aceste spatii sa fie inchiriate intr-o mare masura astfel incat investitia sa fie amortizata iar incasarile la Bugetul Local sa fie semnificative? 3. Ce companii si-au aratat interesul pentru relocarea activitatii si utilizarea spatiului deservit de Centrul de Afaceri? 4. In studiul de profitabilitate al acestui proiect s-a luat in calcul declinul segmentului imobiliar si in special cel reprezentat de diminuarea pretului chiriei/mp? 5. Care este pretul bugetat al chiriei/mp si cati mp vor fi disponibili spre inchiriere astfel incat amortizarea investitiei sa fie facuta in 5 ani, conform declaratiilor reprezentantului Administratiei Locale?