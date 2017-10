Cele mai periculoase zece oraşe ale lumii

Cele mai periculoase zece orașe ale lumii

Ştire online publicată Marţi, 14 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Călătoriile sunt frumoase, dar sunt locuri în lume în care ar fi mai bine să nu mergeți, dacă vreți să reveniți întregi. Sunt orașe din lume, unde gloanțele pierdute pe stradă sunt deja o obișnuință.1. Cape Town, Africa de SudAfrica de Sud se confruntă de mulți ani cu o rată a criminalității crescută, iar Cape Town este cel mai periculos oraș din țară. Crime, furturi, violuri, răpiri, lovesc la întâmplare, inclusiv printre turiști. În Africa de Sud au loc mai mult de 50 de crime pe zi, dintre care mai mult de jumătatea se petrec în Cape Town.2. Karachi, PakistanCapitala Pakistanului este considerată unul dintre cele mai periculoase orașe din Asia. Principalele riscuri sunt atentatele, revoltele și a fi considerat drept un spion străin.3. Detroit, SUACunoscut și sub numele de Motor City, Detroit este de mai mulți ani victima prăbușirii industriei auto. Cartiere întregi sunt abandonate. Potrivit cifrelor FBI, 1.220 de crime violente la 100.000 de locuitori comise anual fac din Detroit cel mai periculos oraș din SUA.4. Bagdad, IrakChiar dacă lucrurile s-au mai îmbunătățit în Irak, Bagdadul a devenit unul dintre cele mai periculoase orașe, de la invazia americană din 2003. Orașul este scena unui război civil nemilos. 650.000 de civili au fost uciși în ultimii opt ani în atentate sau confruntări de stradă.5. Groznîi, CeceniaMafia rusă controlează capitala Ceceniei și are mai mulți oameni decât poliția, care, oricum, este coruptă. Orașul, distrus și golit de mare parte din populația sa de origine, este o capitală a prostituției, a traficului de droguri, a răpirilor, fără a mai vorbi despre războiul dintre rebelii ceceni și autoritățile ruse.6. Mogadiscio, SomaliaCapitala Somaliei este devastată de un nesfârșit război civil. Jumătate din populație (în jur de 500.000 de persoane) a fugit. Zeci de persoane sunt zilnic rănite în atentate și confruntări.7. Ciudad Juarez, MexicOrașul de 1,5 milioane de locuitori se află la frontiera cu SUA. Violența este în primul rând generată de rivalitatea dintre cartelurile de droguri, iar numărul crimelor este în continuă creștere.8. Caracas, VenezuelaRevista Foreign Policy a lipit Caracasului un atribut care nu poate fi invidiat „capitala mondială a asasinatului”. Ca și la Ciudad Juarez, violența provine în mare parte din rivalitatea între cartelurile drogurilor.9. New Orleans, SUACu doar 300.000 de locuitori și 95 de asasinate la 100.000 de locuitori, New Orleans are o rată a crimelor raportată la numărul de locuitori mai mare decât Bagdadul.10. Rio de Janeiro, BraziliaDeși carnavalul de la Rio este minunat, violența este omniprezentă aici. Este nerecomandat să purtați bijuterii în oraș sau să aveți sume mari de bani la purtător. Cartelul drogurilor Piranhas este specializat în răpiri și este responsabil și de 20 de crime zilnic, în zona metropolitană.