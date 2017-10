Cel mai tânăr primar din judeţ ţine pasul cu veteranii

Cel mai tânăr primar din județ ține pasul cu veteranii

Aflat la primul mandat la Primăria comunei Vulturu, cel mai tânăr primar din județul Constanța, Eugen Marius Berbec (PNȚCD), în vârstă de 32 de ani, a reușit să demonstreze că își ține promisiunile făcute în campania electorală. El a reușit să realizeze, într-un timp în care banii au fost puțini, foarte multe lucruri pentru cetățenii localității. Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber“, primarul a vorbit despre realizările sale și planurile de viitor.- Au trecut trei ani din acest mandat. Cât din ceea ce v-ați propus ați reușit să faceți? - Am realizat foarte multe din ceea ce am promis în campania electorală cu excepția câtorva obiective pentru care, deocamdată, nu am primit finanțare. Pe de altă parte, sunt multe proiecte pe care nu le-am promis, însă, ideile au venit pe parcursul mandatului și le-am realizat. - Ce ați reușit să faceți pentru locuitorii comunei Vulturu?- În primul rând am încercat să îmbunătățesc serviciile administrației publice locale pe baza unor criterii de performanță. Chiar dacă în momentul de față, avem deficit de personal care trebuie să asigure funcționalitatea la toate departamentele, angajații primăriei reușesc să facă acest lucru. Oamenii lucrează cu drag pentru locuitorii comunei, de multe ori peste program, și asta în ciuda salariilor foarte mici pe care le primesc.Unul din cele mai importante obiective propuse în campania electorală făcea referire la reabilitarea sistemului de apă potabilă, menajeră și pluvială, precum și canalizare. Recent, am primit finanțarea de la Administrația Fondului pentru Mediu, în valoare de aproximativ șapte milioane de lei. Este un proiect ce suportă cofinanțare, mai exact 20% din bani vor fi suportați de Consiliul Local Vulturu. La acest proiect au fost începute procedurile, urmează procedura de licitație publică pentru atribuirea contractului.O altă promisiune era în privința drumurilor din comună. Ele au fost pietruite în totalitate și, în funcție de cum vom avea bani, urmează asfaltarea.Un alt obiectiv a fost cel privind sprijinirea fermierilor mici și mijlocii prin crearea de grupuri de producători. În acest sens, anul acesta a fost pentru prima dată când oameni din comună au par-ticipat la „Zilele Recoltei” organizate la Pavilionul Expozițional din Constanța. Comuna Vulturu a avut standul ei acolo și a fost un lucru bun. Un alt punct atins este cel privind atragerea de investitori pentru crearea de locuri de muncă. În această privință a fost creată o carieră și construite eoliene și sper ca lucrurile să nu se oprească aici. - Ce s-a materializat în domeniul învățământului? - Nici unitățile școlare nu au fost uitate, deoarece eu pun mare preț pe sistemul de învățământ. În primul rând, am ținut cont că sunt copii și, atât la școală cât și la grădiniță, trebuie să fie cald. La noi acest lucru este o realitate, nici copiii și nici cadrele didactice nu stau să tremure de frig în timpul orelor. În plus, în incinta școlii și la grădinițăs-au dat în folosință câte o sală de sport. Totodată, la grădiniță s-a amenajat un laborator de calculatoare unde au loc ore de informatică. Tot pe acest sector urmează ca, în aproximativ două luni de zile, să se înceapă reabilitarea școlii. La fel se va întâmpla și cu grădinița și căminul cultural care se află pe lista de investiții a Consiliului Județean Constanța. - Știu că exista o propunere privind reabilitarea bisericii din comună. Ce s-a mai întâmplat? - S-au întâmplat numai lucruri bune. Eu sunt un om credincios, de altfel, nu-mi este frică decât de Dumnezeu. Așa că, nu puteam să nu mă implic în privința acestei clădiri. Biserica „Sfinții Mihail și Gavril” din localitate datează din anul 1888, este monument istoric. În scurt timp, aceasta va fi reabilitată și consolidată. Aici vreau să menționez că locuitorii comunei noastre sunt foarte mândri deoarece am fost vizitați de două ori de IPS Teodosie, lucru care ne onorează nespus.- Ce programe sociale ați in-trodus pentru locuitorii comunei?- De Crăciun, la noi în comună primesc pachete toți locuitorii de peste 55 de ani, indiferent de veniturile pe care le au. La fel și copiii, primesc pachete. Totuși, cred că anul acesta, copiii vor primi cadourile de „Sfântul Nicolae”, deoarece de Crăciun vin cele de la Consiliul Județean Constanța. - Ce obiective o să mai realizați până la sfârșitul mandatului?- Aveam o promisiune privind locurile de joacă pentru cei mici. Astfel, am depus un proiect la Ministerul Mediului pentru amenajarea unui parc, însă nu am primit finanțare. Cu toate acestea, nu voi renunța la idee și sper ca, până în primăvară, să asigur acest lucru din bugetul local.- Intenționați să mai candidați pentru un nou mandat în 2012?- Am candidat în 2008, pe listele PNȚCD. Sunt membru PNȚCD și acum și vreau să mai candidez pentru un nou mandat. Am proiecte începute la care încă aștept finanțarea și doresc să le duc la termen în mandatul următor.