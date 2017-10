Cel mai mare proiect din nordul Constanţei - drumul spre Năvodari lărgit la patru benzi

Cel mai mare proiect din nordul Constanței - drumul spre Năvodari lărgit la patru benzi

Cel mai important proiect de infrastructură pentru Năvodari, dar și pentru Constanța și turismul românesc în general va demara zilele acestea. Reabilitarea și lărgirea drumului dintre Năvodari și Constanța va avea un impact major atât pentru dezvoltarea orașului cât și pentru confortul locuitorilor, dar și al turiștilor.Și cum lucrările stau să înceapă, primarul Nicolae Matei, care este și managerul acestui proiect, împreună cu viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, a organizat o ședință de lucru care să pună la masă atât constructorul cât și reprezentanții furnizorilor de utilități.Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis iar primarul Nicolae Matei dorește ca prin noul proiect, lărgirea drumului Năvodari-Constanța pe patru benzi și amenajarea lui, orașul pe care-l administrează să devină o localitate de o mare importanță pe axa rutieră națională.Viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, a dorit să sublinieze importanța națională a acestui proiect. În același timp, prin crearea culoarului rutier, turismul de nord trebuie se dețină supremația destinațiilor turistice.Din punct de vedere procedural, proiectul s-a realizat cu foarte mare greutate însă experiența specia-liștilor din cadrul primăriilor Năvo-dari și Constanța a compensat birocrația existentă, astfel că a fost dusă la bun sfârșit documentația necesară implementării proiectului.În ceea ce privește termenul de finalizare, constructorul dă asigurări că drumul va fi gata în mai puțin de 18 luni. Proiectul de lărgire a dru-mului Constanța-Năvodari este primul implementat cu succes în acest an și dă startul unei noi dezvoltări a orașului.v v vPotrivit proiectului, drumul dintre Năvodari și Constanța va fi lărgit la patru benzi. De asemenea, vor exista și benzi speciale, atât pentru bicicliști cât și pentru pietoni, prevăzute cu facilități pentru persoanele cu handicap. În plus, se vor amenaja nouă sensuri giratorii, care vor avea în centru fântâni arteziene. Drumul va fi încadrat de spații verzi, unde se vor planta copaci. Deoarece fluxul de mașini va fi unul foarte mare pe timp de vară, pe traseu vor fi amenajate mai multe parcări, inclusiv pentru autocare, dar și stâlpi de iluminat. Valoarea proiectului este de 42 milioane de lei și va fi finalizat într-un an și jumătate.