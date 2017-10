„Cei de la Forţa Civică au primit 10 funcţii de conducere în PDL Constanţa“

1

dreapta stramba se indreapta

Mapamondul a luat cunostinta de acest maret act istoric. Din poza dlui Culetu se vede entuziasmul de care e cuprins . Oricum, se poate spune ca a intrat sluga la darloaga .Retinem si declaratia ca acest carcalete politic nu s-a facut pentru functii ci pentru ca dreapta unificata sa ne fericeasca asa cum ne-au fericit partidele si coalitiile pana acum . Ramas singur la fostul sediu , dl Culetu are prilejul sa-si puna intrebarea daca mai este parlamentar cel putin in ochii celor care l-au ales . Dl Culetu a ajuns parlamentar in urma unor promisiuni facute celor care au avut naivitatea sa-l creada . Ca pana la urma , dl Culetu sa plece cu promisiuni cu tot la fostul PDL , la dl Chiru care n-a fost nici el in stare sa-si realizeze promisiunile , ceea ce de fapt nu conteaza . Romanul e usor de mintit , sentimental si increzator , dar si imprevizibil . Nimeni nu poate garanta dlui Culetu ca socotelile de acum facute in noua casa vor avea la viitoarele alegeri rezultatele scontate . Retinem cu entuziasm si satisfactie revenirea in PDL a celui supranumit " figura anodina de frizer cu mandolina ". Ne referim la dl Iustian , specializat in taceri profunde si inactivitate totala . Acest domn , indiferent unde se va duce , va avea un loc cald , o functie binemeritata . El reprezinta garantia ca , alturi de alti politicianisti asemenea lui , nu se va schimba nimic in bine in Romania . Important este si faptul ca dl Chiru nu va mai fi singur in sediul PDL si are in sfarsit cu cine sa mai stea de vorba cand vine de la Parlament sau de la B1 unde , da dovada de o inalta intelegere a fenomenelor politice, economice si sociale , pe care le exprima monosilabic sau taceri elcvente ,spre deliciul telespectatorilor .