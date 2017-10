Ce vor vota, astăzi, consilierii municipiului Constanţa

1

straziile palazu mare

noi consideram ca toate stazile palazului mare sint foarte importante ; ca fiecare dintre noi platim pentru asta mai ales ca este un cartier al constantei si speram in fiecare an la o rezolvare in privinta asta; ca numai asa putem sa ne deplasam in siguranta la locuintele noastre. cu stima si respect fam. hagi si tirziu